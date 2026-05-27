Roland Garros 2026: Starodubtseva sorprende ed elimina Rybakina. Avanti Kostyuk e Swiatek in un giorno non banale

Ci sarebbe non tanto, ma tantissimo da dire a proposito dei match odierni di secondo turno al Roland Garros per quanto riguarda il tabellone femminile. Si è visto davvero di tutto, compresa, purtroppo, l’eliminazione con annesso infortunio per Jasmine Paolini, la quale lascia strada all’argentina Solana Sierra. E, in un curioso gioco di nomi, sarà Solana contro Sorana (Cirstea) per l’accesso agli ottavi di finale.

La più grande sorpresa del giorno, però, è un’altra, e fa parte di un tris di notizie positive dall’Ucraina: Yuliia Starodubtseva che sconfigge Elena Rybakina. Se ne va un’enorme occasione per la numero 2 del mondo, che a un certo punto vede anche il suo allenatore Stefano Vukov andarsene dall’angolo per non tornare. La ventiseienne di Kakhovka stabilisce anche un primato: non era mai accaduto che una giocatrice vincesse il tie-break (a 7 o a 10) al terzo set contro una giocatrice compresa tra le prime 5 teste di serie.

Rimanendo sul tema Ucraina, come detto, tutto facile per Elina Svitolina (6-0 6-4 alla spagnola Kaitlin Quevedo), meno per Marta Kostyuk, costretta a carburare per un set prima di superare l’americana Katie Volynets. In questo modo, comunque, diventa la prima giocatrice a vincere i primi 14 match stagionali sulla terra rossa da Iga Swiatek nel 2022 (18). E con la polacca potrebbe esserci il confronto negli ottavi, se l’ex numero 1 del mondo batterà la connazionale Magda Linette. Che, va detto, ha evitato uno Swiatek-Ostapenko da far tremare lo Chatrier, considerando che per sei volte la lettone ha vinto quel confronto.

Per le altre big tutto sommato problemi abbastanza relativi, se si eccettua la russa Mirra Andreeva che di fatto non carbura per un set prima di estromettere dal torneo la spagnola Marina Bassols Ribera (e diventare la terza teenager nel secolo a vincere 50 o più match sul rosso in questa fascia d’età dopo Wozniacki e Zvonareva). Semmai, uno degli argomenti di maggior presa è costituito dal grave infortunio occorso a Hailey Baptiste nel match contro la cinese Xiyu Wang, match nel quale l’americana ha effettuato, per giocare un dritto in salto indietreggiando, una torsione tremendamente innaturale del ginocchio sinistro ricadendo a terra.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS 2026 OGGI

Svitolina (UKR) [7]-Quevedo (ESP) [Q] 6-0 6-4

Korpatsch (GER)-Xinyu Wang (CHN) [32] 6-2 2-6 6-3

Stearns (USA)-Snigur (UKR) 6-4 6-0

Bencic (SUI) [11]-McNally (USA) 6-4 6-0

Kostyuk (UKR) [15]-Volynets (USA) 6-7(4) 6-3 6-3

Golubic (SUI)-Parks (USA) 6-2 6-2

Linette (POL)-Ostapenko (LAT) [29] 6-2 2-6 6-2

Swiatek (POL) [3]-Bejlek (CZE) 6-2 6-3

Andreeva [8]-Bassols Ribera (ESP) [Q] 3-6 6-1 6-1

Bouzkova (CZE) [27]-Jones (GBR) 6-0 7-6(3)

Teichmann (SUI) [PR]-Frech (POL) 7-5 6-4

Muchova (CZE) [10]-Rakhimova (UZB) 6-2 6-2

Sierra (ARG)-Paolini (ITA) [13] 3-6 6-4 6-3

Cirstea (ROU) [18]-Lys (GER) 6-3 6-0

Xiyu Wang (CHN) [Q]-Baptiste (USA) [26] 5-4 rit.

Starodubtseva (UKR)-Rybakina (KAZ) [2] 3-6 6-1 7-6(8)