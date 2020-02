Tennis, ATP Cordoba 2020: fuori Guido Pella e Gianluca Mager, avanti Corentin Moutet

Sono cominciati gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Cordoba di tennis: in Argentina, sulla terra rossa, i primi quattro match si sono disputati tra la serata di ieri ed il cuore della notte italiana, mentre il quadro dei quarti di finale verrà completato oggi, quando si giocheranno i restanti quattro incontri.

In casa Italia va registrata la sconfitta di Gianluca Mager, battuto dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 6 del seeding, dopo due ore e ventuno minuti di gioco con lo score di 6-7 7-6 6-1, con l’azzurro che nel secondo set è andato a servire per il match arrivando al massimo a due punti dalla conquista dell’incontro.

Per l’uruguaiano ai quarti ci sarà il cileno Cristian Garin, numero 3, il quale, all’alba italiana, ha battuto con un netto 6-3 6-0 il magiaro Attila Balázs in un’ora e nove minuti. Lo slovacco Andrej Martin ha superato invece il qualificato spagnolo Carlos Taberner per 6-3 7-6, chiudendo al terzo match point dopo due ore ed un minuto.

Molto combattuto, e chiuso dopo tre ore di battaglia, l’incontro tra il transalpino Corentin Moutet e l’argentino Guido Pella, testa di serie numero due, che alla fine ha premiato il francese, uscito vincitore per 6-7 7-5 6-3 dopo che il sudamericano era andato a servire per il match sul 5-4 del secondo parziale.

Loading...

Loading...

Risultati – Ottavi di finale

Pablo Cuevas batte Gianluca Mager 6-7 7-6 6-1

Cristian Garín batte Attila Balázs 6-3 6-0

Andrej Martin batte Carlos Taberner 6-3 7-6

Corentin Moutet batte Guido Pella 6-7 7-5 6-3

Incontri di oggi – Ottavi di finale

Diego Sebastian Schwartzman contro Jaume Munar

Pablo Andújar contro Albert Ramos Viñolas

Laslo Djere contro Pedro Martinez Portero

Pedro Cachin contro Juan Ignacio Londero

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse