17.34 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

17.32 La tappa di domani, 190 km da Biella a Canale, si presta ad una nuova volata, anche se non scontata. Nel finale infatti sono presenti alcuni strappetti che potrebbero spaccare il gruppo e favorire qualche finisseur.

17.31 La classifica generale ha visto Remco Evenepoel guadagnare ben 3 posizioni grazie ai 2 secondi di abbuono al traguardo volante, dove il belga è giunto 2° alle spalle di Ganna (che dunque ha conquistato 3″, mentre Moscon ha incamerato 1″ con il 3° posto).

1 1 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 20 4:29:53

2 2 – AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:13

3 3 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:16

4 7 ▲3 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:20

5 4 ▼1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ,,

6 5 ▼1 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 0:21

7 6 ▼1 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,,

8 8 – WALSCHEID Max Team Qhubeka ASSOS 0:22

9 9 – BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 0:25

10 10 – MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:26

17.30 Caleb Ewan è il grande deluso di giornata. Per lui un anonimo decimo posto, di fatto non ha neppure disputato la volata.

17.29 Da segnalare la lusinghiera settima piazza per Filippo Fiorelli della Bardiani, squadra Professional.

17.27 L’ordine d’arrivo ufficiale:

1 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 100 80 4:21:09

2 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 40 50 ,,

3 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 20 35 ,,

4 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 25 ,,

5 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 4 18 ,,

6 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 15 ,,

7 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 12 ,,

8 NAESEN Lawrence AG2R Citroën Team 10 ,,

9 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 8 ,,

10 EWAN Caleb Lotto Soudal 6 ,,

11 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 5 ,,

12 KANTER Max Team DSM 4 ,,

13 BELLETTI Manuel EOLO-Kometa 3 ,,

14 DE BUYST Jasper Lotto Soudal 2 ,,

15 MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1 ,,

17.24 Per il campione d’Europa Giacomo Nizzolo non si spezza la maledizione del Giro d’Italia. Proprio non riesce a vincere l’agognata tappa: se lo meriterebbe, sarebbe un premio alla carriera.

17.21 Quarta piazza per Groenewegen, non male dopo 10 mesi di stop. 3° Elia Viviani, a cui sono mancate le gambe.

17.18 Il gruppo si è allungato tantissimo a causa di una strettoia a 600 metri dal traguardo. Viviani era piazzato benissimo, Consonni gli ha tirato la volata. Merlier è partito lunghissimo ai 250 metri. Nizzolo gli ha preso la ruota, ma non è riuscito in alcun modo a scavalcarlo. Vittoria netta per il belga.

17.18 VINCE MERLIER DAVANTI A NIZZOLO!

17.17 ULTIMO KM!

17.17 Anche Affini nelle prime posizioni a lavorare per Dekker e Groenewegen.

17.17 ULTIMI 2 KM!

17.17 Ganna sta lavorando davvero tanto al servizio di Bernal. Ora è in testa al gruppo!

17.16 Minali e Pasqualon ci provano, sono ben davanti.

17.14 Ultimi 4000 metri, la distanza dell’inseguimento individuale su pista.

17.14 Ed ecco la Bora-hansgrohe di Peter Sagan!

17.13 Movistar e Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo.

17.12 Sta risalendo posizioni Elia Viviani.

17.12 CINQUE CHILOMETRI ALL’ARRIVO!

17.11 Ancora ben nascosto Elia Viviani, scortato da Simone Consonni. Saranno loro due a rappresentare l’Italia nella madison alle Olimpiadi di Tokyo?

17.10 Ganna si fa vedere ancora nelle prime posizioni. La Ineos-Grenadiers vuole tenere davanti Bernal ed evitare il minimo pericolo per il colombiano.

17.09 8 km al traguardo, ormai la volata è davvero vicina. Non vi erano dubbi che la frazione odierna finisse allo sprint!

17.08 Abbiamo ancora negli occhi lo sprint di Filippo Ganna al traguardo volante, assolutamente inatteso. 3 secondi di abbuono importanti, ma realmente necessari? Di sicuro il campione del mondo della cronometro desidera ardentemente difendere la Maglia Rosa fino a Sestola, ovvero martedì.

17.07 10 KM AL TRAGUARDO!

17.06 Per un piazzamento potrebbe dire la sua anche Cimolai.

17.05 12 km all’arrivo!

17.05 L’Italia punta su Viviani, Nizzolo, Moschetti, Pasqualon e Minali. Vincere è molto difficile, un piazzamento alla portata.

17.04 L’uomo da battere sarà Ewan. Attenzione al velocissimo belga Merlier.

17.02 Mancano 15 chilometri alla meta.

17.00 Lavora anche la Jumbo-Visma per Dylan Groenewegen.

16.58 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri.

16.56 Lavorano Bora e Alpecin, ora, in testa al gruppo.

16.54 Evenepoel ha guadagnato due secondi al traguardo volante. Terzo Moscon (1 secondo).

16.52 Ganna vince lo sprint per gli abbuoni al traguardo volante.

16.49 Il gruppo sta per riprendere i fuggitivi.

16.46 Restano appena 20″ di margine ai fuggitivi.

16.44 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi.

16.41 Il gruppo, chiaramente, potrebbe andare a riprendere i fuggitivi anche subito, ma preferisce lasciarli davanti per evitare nuovi attacchi.

16.39 I corridori del gruppo hanno fatto lo sprint nel punto sbagliato e Viviani, che aveva vinto la volata, è stato comunque superato da Gaviria prima del traguardo volante.

16.36 Scenda a 40″ il vantaggio dei battistrada.

16.33 Siamo entrati negli ultimi 40 chilometri. Tagliani batte Marengo nello sprint per il primo traguardo volante. Nello sprint del gruppo, Gaviria batte Viviani, Pasqualon e Sagan.

16.30 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi.

16.27 Resta stabile attorno al minuto il vantaggio dei due fuggitivi.

16.24 A lavorare in testa al gruppo troviamo anche gli uomini di Peter Sagan.

16.21 Problema meccanico per Davide Gabburo della Bardiani.

16.18 Il cielo è plumbeo sopra la gara, ma non piove.

16.15 50 chilometri all’arrivo.

16.12 1’30” il vantaggio dei battistrada.

16.08 Il gruppo, per ora, non ha intenzione di premere il piede sull’acceleratore.

16.05 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi.

16.02 I battistrada conservano 1’15” sul gruppo.

15.59 Stiamo per entrare negli ultimi 60 chilometri.

15.56 Scende a 1’46” il vantaggio dei battistrada.

15.53 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo.

15.50 Ricordiamo che davanti ci sono Tagliani (Androni) e Marengo (Bardiani).

15.47 Il vantaggio dei primi è tornato sopra i due minuti.

15.44 Il gruppo, per ora, prosegue ad andatura tranquillo.

15.41 Siamo entrati negli ultimi settanta chilometri. Albanese si è staccato dagli altri fuggitivi a causa di un problema meccanico.

15.38 Al comando sempre Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

15.35 1’35” il vantaggio dei tra battistrada.

15.32 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo.

15.29 80 chilometri all’arrivo.

15.26 Senza problemi domina lo sprint Vincenzo Albanese: il corridore della Eolo-Kometa sarà la prima Maglia Azzurra di questo Giro d’Italia.

15.24 Sarà battaglia tra Marengo, Tagliani e Albanese: tutto pronto per la volata.

15.23 Si assegna dunque la prima Maglia Azzurra e sarà italiana.

15.21 I corridori stanno per affrontare il GPM di quarta categoria di Montechiaro d’Asti: 1,7 chilometri al 5,6%.

15.18 Media della corsa molto bassa: 38,200 km/h nelle prime due ore.

15.16 Il gruppo torna a recuperare: gap sotto i 2′.

15.14 90 chilometri al traguardo.

15.11 Corridori che si stanno avvicinando al primo GPM di questo Giro.

15.09 Distacco del gruppo sempre di 2’30”.

15.07 Al comando sempre Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

15.05 In testa al gruppo è tornata la Ineos Grenadiers con Salvatore Puccio.

15.03 100 chilometri all’arrivo.

15.01 Molto sorridente Filippo Ganna in Maglia Rosa:

14.58 Immagine dei fuggitivi:

14.56 Rallentata nettamente l’andatura del plotone, fuggitivi che raggiungono nuovamente 3′ di margine.

14.54 Clima molto tranquillo in gruppo, sorrisi tra Filippo Ganna e Gianni Moscon.

14.52 Corridori che hanno sconfinato nella provincia di Asti.

14.50 Il vantaggio ora è risalito oltre i due minuti.

14.48 I fuggitivi dovrebbero arrivare senza patemi al GPM di Montechiaro d’Asti. Si assegnerà la prima Maglia Azzurra del Giro.

14.45 Come previsto, il gruppo rallenta nuovamente.

14.43 Il margine dei tre fuggitivi è stabile su 1’50”.

14.41 110 chilometri all’arrivo.

14.38 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi, tutti italiani: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

14.34 Il margine dei tre fuggitivi scende sotto i 2′. Ora il gruppo molto probabilmente rallenterà per non andare a riprendere la fuga troppo presto.

14.31 Restano coperte le squadre di Elia Viviani e Giacomo Nizzolo.

14.29 A prendersi la responsabilità dell’inseguimento sono dunque Ewan, Dekker (o Groenewegen) e Merlier.

14.26 120 chilometri all’arrivo, la frazione dovrebbe terminare attorno alle 17.

14.23 Il margine ora scende nettamente, siamo addirittura sotto i 3′ di vantaggio.

14.19 A dettare il ritmo in gruppo ci sono Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal.

14.16 Arrivano le squadre dei velocisti in testa al gruppo, si fa da parte la Ineos Grenadiers.

14.14 Le parole di Elia Viviani prima del via: “Novara è il primo obiettivo. Novara. Oggi è come una gara di un giorno, perché è la prima tappa in volata del Giro e l’attenzione deve essere tutta su questa, perché, come sai, se parti bene, sarà un bel Giro”.

14.12 Ricordiamo che davanti ci sono sempre tre azzurri: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

14.09 130 chilometri al traguardo.

14.06 Vincenzo Albanese è virtualmente Maglia Rosa:

# RIDER TIMELAG 102 ALBANESE Vincenzo 0:54 168 MARENGO Umberto 1:23 182 TAGLIANI Filippo 1:34

14.04 Il numero di corse stagionali per i fuggitivi:

# RIDER RACEDAYS 1 ALBANESE Vincenzo 25 2 MARENGO Umberto 24 3 TAGLIANI Filippo 18

14.01 Rallentata l’andatura del gruppo: vantaggio dei fuggitivi che risale oltre i 5′.

13.58 Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) hanno adesso 4’50” sul gruppo maglia rosa.

13.55 Aumenta ancora un po’ il margine della fuga, ora 4’30”.

13.53 Ancora 55 chilometri per i tre fuggitivi prima del primo GPM di giornata, quello di Montechiaro d’Asti.

13.50 La INEOS-Grenadiers, con Salvatore Puccio ancora in testa, sta adesso tirando un po’ il fiato.

13.48 Proprio in questo momento il vantaggio ha sfondato il muro dei quattro minuti: 4’10” adesso per Tagliani, Albanese e Marengo.

13.45 Ora il gruppo sembra aver mollato un po’ il colpo. Il vantaggio sta salendo fino a toccare i 4′.

13.42 Superati i primi 30 chilometri di corsa.

13.40 Aumenta ancora il vantaggio di Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), ora di 3’23”.

13.38 Focus su Filippo Ganna: la maglia rosa è l’unico, assieme a Francesco Moser, ad aver vinto quattro cronometro consecutive.

13.35 Torna a salire il vantaggio della fuga, che ora sfiora i tre minuti.

13.32 Momento di corsa in cui il gruppo se la sta prendendo comoda. In tanti chiacchierano del più e del meno.

13.30 Percorsi i primi 22 chilometri di corsa.

13.27 Rallenta un attimo la maglia rosa Filippo Ganna assieme a Gianni Moscon. Molto probabilmente si tratta di bisogni fisiologici.

13.26 Ricordiamo i tre corridori in fuga: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), con 2’41” di vantaggio sul gruppo maglia rosa.

13.23 La INEOS-Grenadiers non sta facendo andar via i tre in fuga, mantenendo il loro margine poco sotto i tre minuti.

13.20 La pagina Twitter di Eurosport ci fa rivedere il momento in cui il gruppo ha voluto ricordare Wouter Weylandt.

13.17 Margine che rimane sempre attorno ai 2’40” per Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

13.13 Dopo dodici chilometri, continua a crescere il vantaggio del terzetto in testa, ora di 2’43”.

13.12 Dopo un breve tratto con la Lotto, ora c’è la Ineos-Grenadiers di Filippo Ganna a tirare. L’uomo in questione è Salvatore Puccio.

13.10 Il plotone è comandato in queste prime fasi dalla Lotto-Soudal, che punta al successo parziale con Caleb Ewan.

13.07 Sale il vantaggio di Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané), salito oltre i due minuti.

13.05 Intanto il plotone sta lasciando spazio ai tre corridori: già 1’40” di margine.

13.02 Da segnalare il primo ritiro a questo Giro d’Italia: è Krist Neilands (Israel Start-Up Nation), caduto ieri nel ritorno in albergo.

13.00 Gli altri due corridori in avanscoperta sono Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané).

12.58 Parte subito la prima fuga con Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) assieme ad altri due corridori.

12.57 PARTE UFFICIALMENTE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021!

12.54 Gruppo ancora dietro all’ammiraglia dell’organizzazione. Manca poco alla partenza ufficiale, poi partiranno i tentativi di fuga.

12.51 Sono ben sette i chilometri di neutralizzazione prima della partenza ufficiale della seconda tappa del Giro d’Italia.

12.48 Intanto Giacomo Nizzolo strappa un sorriso sul palco del Giro. Per sdrammatizzare un po’ sul momento che stiamo vivendo, ha deciso di stampare un’autocertificazione direttamente sul suo casco. Basterà per la vittoria?

12.45 Intanto immagini dal villaggio di partenza, con il saluto di Vincenzo Nibali

12.43 Il gruppo parte per il trasferimento verso il chilometro zero.

12.41 Un minuto di raccoglimento prima della partenza verso il chilometro 0 dedicato a Wouter Weylandt, morto 10 anni fa sulle strade del Giro.

12.38 Avanti al gruppo le tre maglie fino ad ora assegnate: Filippo Ganna in Rosa, Edoardo Affini con quella ciclamino e Tobias Foss in bianco.

12.36 Il gruppo è sulla linea di partenza, pronto a marciare verso il chilometro zero.

12.34 Giacomo Nizzolo è uno dei favoriti per la tappa di oggi, assieme al nostro Elia Viviani (Cofidis). L’uomo da battere sarà sicuramente Caleb Ewan (Lotto-Soudal), secondo all’ultima Milano-Sanremo.

12.31 Alle telecamere Rai si presenta anche Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-Assos), con la maglia di campione italiano: “Ci tengo tantissimo, è la corsa di casa e correrla con questa maglia mi rende orgoglioso. Quella di oggi è una delle poche occasioni per noi velocisti, spero di poterla cogliere”.

12.28 Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma) torna alle corse in questo Giro dopo la squalifica per aver causato l’incidente di Fabio Jakobsen al Giro di Polonia. Queste le sue parole: “Sono emozionato per tornare a correre. Proverò a fare il meglio possibile. Non mi sbilancio per oggi, lavoreremo e capiremo chi starà meglio per partecipare alla volata finale tra me e Dekker. Normalmente è uno sprint per me, ma vedremo come si evolverà la giornata”.

12.25 Tweet dalla corsa, con cui si ripercorre la grande vittoria di Filippo Ganna nella giornata di ieri

12.23 Ultimi 1500 metri tutti dritti, con un lungo rettilineo situato su una carreggiata parecchio ampia per affrontare lo sprint.

12.20 Soltanto una salita nella giornata di oggi, un quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Non dovrebbe portare problemi alle ruote veloci, essendo anche abbastanza lontano dalla linea del traguardo.

12.18 Dopo la cronometro di ieri conquistata da Filippo Ganna, è il momento della prima tappa in linea. Quasi nessuna difficoltà altimetrica per una giornata che si concluderà quasi sicuramente in volata.

12.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2021, la Stupinigi-Novara di 179 chilometri.

17.28 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, approfondimenti, video, dichiarazioni, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo da Federico Militello!

17.26 Domani Filippo Ganna difenderà la Maglia Rosa nella Stupinigi-Novara, tappa riservata ai velocisti: entreranno in scena i vari Groenewegen, Ewan, Viviani e Nizzolo.

17.24 Un buon Vincenzo Nibali si è difeso bene, forse anche oltre le attese. Ha pagato appena 2″ da Bernal e 3″ da Yates. Va detto che il colombiano ed il britannico non hanno disputato una cronometro memorabile, avendo accusato rispettivamente 13″ e 14″ da Vlasov, una delle rivelazioni di giornata.

17.22 Filippo Ganna: “C’era un po’ di tensione, non partivo con i pronostici a favore. La volevo questa vittoria. Mi aveva fatto male perdere le ultime crono ed essere a tanti secondi dai primi. Ho rischiato più del dovuto in alcune curve. Ho imparato che con la fatica i risultati arrivano. E’ andata bene, ero lucido di testa e sono pronto per affrontare i prossimi 20 giorni. Ho sentito molto l’affetto del pubblico, mi hanno dato una grande mano“.

17.20 Il Giro è iniziato benissimo per l’Italia. Una doppietta impensabile: se Ganna era attesissimo, lo stesso non può dirsi di Affini, graditissima sorpresa. Speriamo che qualche azzurro sappia lottare anche in chiave classifica generale.

17.15 Vediamo il responso della cronometro in chiave classifica generale. Il migliore tra i pretendenti al Giro è stato Joao Almeida, 4° a 17″ da Ganna. Il portoghese guadagna 7″ su Vlasov, 13″ su uno stratosferico Pozzovivo, 16″ su Formolo, 17″ su Sivakov, 20″ su Carthy e Bilbao e Yates, 21″ su Bernal e Masnada, 23″ su Nibali e Bennett, 24″ su Mollema, 29″ su Hindley, 31″ su Landa, 34″ su Bardet, 35″ su Fabbro, 38″ su Buchmann, 39″ su Dan Martin.

17.13 Ganna ha davvero dominato. Si è imposto con 10″ su uno straordinario Affini, ha rifilato ben 18″ a Cavagna e 19” ad Evenepoel. Oggi ha dimostrato di essere davvero il n.1 al mondo a cronometro.

17.12 La classifica della frazione odierna:

1 GANNA Filippo 8:48 58.690

2 AFFINI Edoardo 8:58 57.600

3 FOSS Tobias 9:00 57.321

4 ALMEIDA João 9:05 56.821

5 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804

6 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718

7 EVENEPOEL Remco 9:06 56.652

8 WALSCHEID Max 9:07 56.607

9 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

10 MOSCON Gianni 9:11 56.212

11 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116

12 BETTIOL Alberto 9:13 55.967

13 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

14 DOWSETT Alex 9:15 55.804

15 BODNAR Maciej 9:15 55.759

16 ULISSI Diego 9:17 55.613

17 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

18 KLUGE Roger 9:17 55.546

19 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

20 FELLINE Fabio 9:18 55.465

21 POZZOVIVO Domenico 9:18 55.442

22 CONTI Valerio 9:19 55.419

23 TRATNIK Jan 9:19 55.373

24 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

25 CARUSO Damiano 9:20 55.310

17.11 FILIPPO GANNA HA VINTO LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ED E’ IN MAGLIA ROSA!

17.10 Bardet paga dazio a cronometro. 9’39”, tempo molto alto.

17.08 Attesa per il francese Bardet. Ma ormai la classifica non cambierà più nelle prime posizioni.

17.06 Landa chiude in 9’36”, è un tempo alto. Paga 10″ da Bernal, 11″ da Yates, ma anche 8″ da Nibali.

17.05 58,690 km/h la media titanica tenuta da Filippo Ganna. Oggi è tornato quello del 2020. Che risposta in vista delle Olimpiadi!

17.03 La classifica ormai quasi definitiva. Nessuno può battere Ganna. E’ tornato il FENOMENO!

1 GANNA Filippo 8:48 58.690

2 AFFINI Edoardo 8:58 57.600

3 FOSS Tobias 9:00 57.321

4 ALMEIDA João 9:05 56.821

5 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804

6 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718

7 EVENEPOEL Remco 9:06 56.652

8 WALSCHEID Max 9:07 56.607

9 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

10 MOSCON Gianni 9:11 56.212

17.01 GANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! GANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MOSTRUOSOOOOOOOOOOOOOOO!!! Esplode un boato pazzesco a Torino, che bello rivedere il pubblico e i tifosi! 8’47”, una prestazione da extra-terrestre! Rifila addirittura 10″ ad Affini!

17.00 EVENEPOEL E’ DIETRO AFFINI! Sarà un duello tutto italiano per la Maglia Rosa! Il belga è 6° a 9″. E ora Ganna…

17.00 2 km all’arrivo per Ganna!

17.00 PORTENTOSA LA PEDALATA DI GANNA! Una potenza straripante. Sta letteralmente volando come un razzo arcobaleno!

16.59 Ganna è arrabbiatissimo, ha un atteggiamento aggressivo. Non ha digerito le tre sconfitte nelle ultime tre cronometro. Oggi vuole ribadire di essere il Re delle prove contro il tempo.

16.58 Partito Mikel Landa.

16.58 Pedalata devastante di Filippo Ganna, davvero un altro corridore rispetto al Romandia, quando doveva ancora smaltire i carichi di lavoro in altura.

16.57 DAVANTI! Filippo Ganna ha 1″74 di vantaggio su Edoardo Affini all’intermedio!

16.56 Evenepoel è 4° all’intermedio a 1″93 da Affini. Ora Ganna…

16.55 Ora la parola al cronometro…Attendiamo con ansia l’intermedio.

16.53 PARTITO FILIPPO GANNA! Il campione del mondo vuole tornare a ruggire dopo un ultimo periodo difficile!

16.52 Alberto Bettiol paga dazio nella seconda parte di questa cronometro e chiude 10° a 15″68.

16.52 PARTITO REMCO EVENEPOEL! Il fenomeno belga non correva dallo scorso Ferragosto! Sarà già in grado di vincere? Da lui ci si può aspettare di tutto!

16.51 Il neozelandese Bennett, uomo di classifica della Jumbo-Visma, chiude in 9’28”, stesso tempo di Nibali.

16.50 La classifica prima della partenza di Evenepoel e Ganna.

1 AFFINI Edoardo 8:58 57.600

2 FOSS Tobias 9:00 57.321

3 ALMEIDA João 9:05 56.821

4 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804

5 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718

6 WALSCHEID Max 9:07 56.607

7 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

8 MOSCON Gianni 9:11 56.212

9 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116

10 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

16.48 Benissimo Bettiol, solo 2″ di ritardo all’intermedio! A cronometro sa farsi valere quando è in forma!

16.47 Jai Hindley chiude in 9’33”, ha fatto 5″ peggio di Nibali. Ha perso 28″ da Joao Almeida.

16.45 Manca poco al termine di questa avvincente cronometro. Devono ancora partite, tra gli altri, Evenepoel, Ganna, Landa e Bardet.

16.44 Partiti anche Pozzovivo e Bettiol.

16.44 A questo punto Edoardo Affini dovrà temere solo Evenepoel e Ganna, ovvero i due principali favoriti di oggi.

16.43 Nettamente dietro ad Affini lo sloveno Tratnik. Chiude a ben 22″.

16.42 Vlasov, che è andato davvero forte, ha guadagnato 13″ su Yates e 14″ su Bernal. Buttali via…

16.42 Alto l’intermedio di Hindley.

16.41 Joao Almeida ha rifilato 20″ a Yates e 21″ a Bernal: non sono pochi.

16.40 Simon Yates vince il primo confronto diretto con Bernal di appena 1″! Chiude in 9’25”. La verità è che non ha brillato nessuno dei due.

16.39 Bernal cala tanto nella seconda parte e chiude in 9’26”. Non benissimo, fa meglio di appena 2″ rispetto a Nibali.

16.38 Partito l’australiano Jai Hindley, 2° al Giro del 2020.

16.37 Il portoghese Joao Almeida disputa una cronometro solidissima ed è 3° a 7″37 da Edoardo Affini. Sinora è il migliore tra gli uomini di classifica, come da copione.

16.36 Ricordiamo che Evenepoel partirà alle 16.52, Filippo Ganna alle 16.53.

16.35 QUASI LO STESSO TEMPO! 9″79 di ritardo da Affini per Simon Yates. Fa peggio di Bernal di una manciata di centesimi!

16.34 Bernal accusa 9″38 di ritardo da Affini all’intermedio. Sta andando bene. Vediamo la risposta di Yates.

16.33 Joao Almeida paga 4″ da Affini all’intermedio. Difficile che possa sopravanzare l’italiano.

16.31 Peter Sagan chiude in 9″28, stesso tempo di Nibali.

16.31 Partito anche Simon Yates! Vedremo dunque uno scontro diretto tra il britannico ed il colombiano, ovvero i due favoriti principali della Corsa Rosa!

16.30 Partito Egan Bernal!

16.29 Crolla anche Walscheid e chiude 5° a 9″ da Affini!

16.28 Intermedio altissimo per Giulio Ciccone, paga già 20″.

16.28 VAN EMDEN E’ DIETRO! Paga tanto nel finale e chiude 4° a 8″36. Ma ora sta per arrivare Walscheid.

16.27 Van Emden putroppo potrebbe farcela. Se la gioca sul filo dei secondi con Affini, se non dei decimi.

16.26 Alle 16.30 scatterà Egan Bernal, uno dei favoriti principali di questo Giro d’Italia.

16.25 Stupisce il tedesco Walscheid, a meno di un secondo da Affini al primo rilevamento. L’azzurro ora trema.

16.24 Attenzione. Solo 1″ di ritardo per Van Emden all’intermedio.

16.24 Partito Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

16.22 Partito Peter Sagan.

16.21 Per quanto riguarda gli uomini di classifica, il migliore è Vlasov. Il russo perde 14″ da Affini, ma guadagna 9″ su Formolo, 10″ su Sivakov, 13″ su Carthy e Bilbao, 14″ su Masnada, 16″ su Nibali, 17″ su Mollema, 28″ su Fabbro.

16.19 Facciamo il punto della situazione. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) è al comando in 8’58” alla media di 57,6 km/h. 2° il compagno di squadra Foss a 2″, 3° il francese Cavagna a 7″, uno dei grandi favoriti della vigilia. Chi può ancora impensierire l’italiano? Van Emden, Tratnik, Joao Almeida, Ganna ed Evenepoel.

16.18 Dowsett chiude 8° a 17″30 da Affini.

16.17 Dowsett non andrà ad impensierire Affini.

16.16 Arriva il russo Sivakov. 9″21 per lui, fa peggio di 9″ rispetto ad un Vlasov che è andato fortissimo.

16.15 Cataldo chiude a un minuto da Affini.

16.13 Affini a RaiSport: “Penso di aver fare una bella crono, c’era poco da pensare. Bisognava partire forte e, se possibile, allungare alla fine sul lungo rettilineo. Ho dato tutto, sono arrivato con niente nelle gambe. Sono contento, vediamo cosa verrà fuori. Sappiamo benissimo che Ganna è il grande favorito, ma poi ci sono anche Evenepoel e Dowsett. L’importante è che io sia soddisfatto della mia prestazione“.

16.12 Ci si aspettava qualcosa in più da Sobrero. Chiude a ben 23” da Affini, stesso tempo di Formolo.

16.09 Partito il britannico Dowsett, possibile mina vagante.

16.09 La classifica parziale che sorride all’Italia:

1 AFFINI Edoardo 8:58 57.6

2 FOSS Tobias 9:00 57.321

3 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804

4 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

5 MOSCON Gianni 9:11 56.212

6 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116

7 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

8 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

9 KLUGE Roger 9:17 55.546

10 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

16.07 9’25” per Hugh Carthy, fa meglio appena 3″ rispetto ad un Nibali più che positivo.

16.07 In gara Sivakov: il russo sarà la seconda punta della Ineos-Grenadiers.

16.06 Partito Fausto Masnada, che non nasconde velleità di classifica dopo il 3° posto al Romandia.

16.05 PRIMOOOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOOOO!!! AFFINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Al comando con 3″ su Foss. Ha disputato la cronometro della carriera! E speriamo che oggi possa finalmente entrare in una nuova dimensione!

16.03 Sta per arrivare Affini. Vediamo se ci regalerà una sorpresa…

16.02 Buonissima cronometro per Davide Formolo! Chiude a 20″ da Foss. Guadagna 4″ su Bilbao e 7″ su Nibali.

16.01 L’irlandese Nicolas Roche chiude in 9’27”, appena 1″ meglio di Nibali.

16.00 ALLUCINANTE EDOARDO AFFINI! E’ nettamente in testa all’intermedio! Ha 5″ di vantaggio su Foss! Speriamo non sia partito troppo forte ed abbia ancora energie…

15.58 Partito l’inglese Hugh Carthy. Nessuno ne parla, ma all’ultima Vuelta è arrivato terzo…

15.57 Alle 16.00 toccherà a Matteo Sobrero, altro italiano interessante per le prove contro il tempo.

15.56 Partito Edoardo Affini, un buon specialista della cronometro. Corre per la Jumbo-Visma.

15.54 Al momento il migliore tra gli uomini di classifica è Vlasov. Il russo perde 12″ da Foss, ma guadagna 13″ su Bilbao, 16″ su Nibali e 17″ su Mollema, 28″ su Fabbro.

15.53 La classifica parziale:

1 FOSS Tobias 9:00 57.321

2 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804

3 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

4 MOSCON Gianni 9:11 56.212

5 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116

6 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

7 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

8 KLUGE Roger 9:17 55.546

9 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

10 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

15.52 Prima sorpresa di questo Giro d’Italia. Remi Cavagna chiude a 5″ da Tobias Foss. Il norvegese inizia a fare più di un pensierino alla vittoria di questa cronometro.

15.51 Cavagna sta per arrivare, ma sarà dietro Foss!

15.49 Tra poco partirà Davide Formolo. E’ il capitano della UAE Emirates, ha dichiarato di voler provare a fare classifica. Al Giro d’Italia non è mai andato oltre la decima posizione.

15.47 Cavagna ha lo stesso tempo di Foss al primo intermedio! Questo fa capire come il norvegese sia in piena lotta per la Maglia Rosa!

15.45 Grossschartner chiude a 27″ da Foss. Fa appena 2″ meglio di Nibali.

15.45 In gara anche il colombiano Daniel Martinez della Ineos.

15.43 Partito Cavagna. Vediamo se il francese riuscirà a battere il giovane norvegese Foss.

15.42 TEMPONE DI TOBIAS FOSS! 9’00 netti! Rifila ben 10″ a Brandle. Attenzione perché è una prestazione che mette pressione a tutti!

15.40 Foss in vista dell’arrivo, potrebbe farcela a portarsi in testa.

15.39 Più che discreto l’intermedio dell’austriaco Grossschartner, un possibile piazzato per la classifica generale.

15.37 Foss è davanti a Brandle al primo intermedio. Il norvegese sta volando.

15.36 Per vedere il campione del mondo Filippo Ganna dovremo attendere le 16.53.

15.35 Alle 15.43 toccherà al francese Remi Cavagna, uno dei tre grandi favoriti di oggi insieme a Ganna ed Evenepoel.

15.33 E’ partito il norvegese Tobias Foss (Jumbo-Visma), uno dei possibili outsider per la vittoria odierna.

15.32 La classifica parziale:

1 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

2 MOSCON Gianni 9:11 56.212

3 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116

4 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

5 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

6 KLUGE Roger 9:17 55.546

7 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

8 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

9 DEKKER David 9:20 55.301

10 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278

11 BATTISTELLA Samuele 9:20 55.261

12 BILBAO Pello 9:25 54.776

13 VAN GARDEREN Tejay 9:26 54.662

14 IZAGIRRE Gorka 9:27 54.584

15 CARR Simon 9:28 54.511

16 NIBALI Vincenzo 9:28 54.484

17 MOLLEMA Bauke 9:29 54.434

18 MEYER Cameron 9:30 54.336

19 GALLOPIN Tony 9:31 54.236

20 RICHEZE Maximiliano 9:31 54.176

15.30 DI UN SOFFIO! Gianni Moscon è secondo a soli 89 centesimi da Brandle! E’ andato fortissimo il trentino! Potrà togliersi delle soddisfazioni in questo Giro, ammesso che la Ineos-Grenadiers gliene dia la possibilità.

15.29 Attenzione a Moscon che sta andando forte…

15.29 Vincenzo Nibali al momento è 15° a 18″ dalla vetta. Si è difeso davvero bene, considerando quello che ha passato nelle ultime settimane.

15.27 Fabbro, per il quale la cronometro è come la kryptonite per Superman, chiude a 30″ dalla vetta. Non così male, dovrebbe riuscire a concludere la gara a meno di un minuto dal vincitore.

15.26 Moscon ha 4″ di ritardo al primo rilevamento, sta andando forte. A cronometro non lo scopriamo di certo oggi, è stato anche campione italiano.

15.24 Arriva Vincenzo Nibali. Lo Squalo paga 18″ da Brandle. Non è andato male, è lo stesso tempo del compagno di squadra Mollema. Ha perso solo 4″ da Pello Bilbao.

15.23 Prestazione da applausi per Aleksandr Vlasov (Astana). Il russo è secondo a 1″83 da Brandle! Si presenta alla grande uno dei grandi favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia! Ha rifilato ben 13″ a Bilbao.

15.22 Fabbro fa 4″ peggio di Nibali al primo intermedio. Non malissimo.

15.21 Partito Gianni Moscon, che può disputare una buona cronometro.

15.19 E’ abbstanza alto l’intermedio di Nibali. Paga 8″ da Dekker e 6″ da Vlasov dopo 3,8 km.

15.18 Impressionante primo intermedio per Vlasov, paga appen2″ di ritardo! A breve arriverà Nibali.

15.16 Questa la classifica attuale:

1 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.303

2 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

3 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

4 KLUGE Roger 9:17 55.546

5 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

6 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

7 DEKKER David 9:20 55.301

8 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278

9 BATTISTELLA Samuele 9:20 55.261

10 BILBAO Pello 9:25 54.776

15.15 E’ cominciata anche l’avventura di Vincenzo Nibali!

15.13 E’ partito il russo Vlasov, uno dei grandi contendenti alla vittoria di questo Giro d’Italia.

15.11 Tra due minuti partirà Matteo Fabbro, non certo uno specialista della cronometro. Dovrà limitare i danni, possibilmente senza accusare oltre 60″ dal vincitore. Ma non sarà per niente facile.

15.10 Brandle dunque porta davanti a tutti, almeno per il momento, la Israel Start-Up Nation.

15.09 ABBIAMO UN NUOVO LEADER! L’austriaco Matthias Brandle, che aveva 2″ di ritardo all’intermedio, vola in testa con 5″ su Castroviejo!

15.07 La classifica attuale:

1 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

2 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

3 KLUGE Roger 9:17 55.546

4 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

5 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

6 DEKKER David 9:20 55.301

7 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278

8 BATTISTELLA Samuele 9:20 55.261

9 BILBAO Pello 9:25 54.776

10 VAN GARDEREN Tejay 9:26 54.662

11 IZAGIRRE Gorka 9:27 54.584

12 CARR Simon 9:28 54.511

13 MOLLEMA Bauke 9:29 54.434

14 MEYER Cameron 9:30 54.336

15 RICHEZE Maximiliano 9:31 54.176

15.05 Tra poco partirà anche Alessandro Covi, altro ragazzo italiano da seguire in prospettiva per le classiche.

15.04 L’italiano più giovane in gara è Giovanni Aleotti, 21 anni. 2° al Tour de l’Avenir 2019, l’azzurrino è 23° a 23″ dalla vetta.

15.02 Al momento sono due gli italiani nella top10: 4° De Marchi, 8° Battistella.

15.01 Samuele Battistella (Astana) disputa un’ottima cronometro ed è ottavo a 5″48 da Castroviejo! Abbiamo veramente bisogno di forze fresche, speriamo nei giovani!

15.00 Vento praticamente assente in questa cronometro, dunque il numero di pettorale non dovrebbe incidere.

14.59 Alle 15.21 toccherà poi a Gianni Moscon.

14.58 Ci avviciniamo alla partenza di Vincenzo Nibali alle ore 15.15.

14.57 Sinora tra gli uomini di classifica ha ben figurato lo spagnolo Pello Bilbao, che paga 10″ dal connazionale Castroviejo. 14″ invece il gap dell’olandese Mollema.

14.56 Samuele Battistella (Astana), campione del mondo U23 nel 2019, transita all’intermedio con 6″ di ritardo.

14.55 La classifica parziale:

1 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807

2 OLIVEIRA Nelson 9:17 55.613

3 KLUGE Roger 9:17 55.546

4 DE MARCHI Alessandro 9:18 55.506

5 CAMPENAERTS Victor 9:19 55.373

6 DEKKER David 9:20 55.301

7 HONORÉ Mikkel Frølich 9:20 55.278

8 BILBAO Pello 9:25 54.776

9 VAN GARDEREN Tejay 9:26 54.662

10 IZAGIRRE Gorka 9:27 54.584

14.54 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Da adesso in poi seguiremo insieme questa cronometro della prima tappa del Giro d’Italia 2021.

VINCENZO NIBALI, SOTTO SOTTO, SPERA DI FARE CLASSIFICA

8.45 Buongiorno amici di OA Sport. Questi gli orari di partenza dei favoriti della cronometro di oggi e degli uomini di classifica:

14.02 Victor Campenaerts

14.06 Bauke Mollema

14.39 Pello Bilbao

15.14 Aleksandr Vlasov

15.15 Vincenzo Nibali

15.43 Remi Cavagna

16.06 Fausto Masnada

16.11 Damiano Caruso

16.29 Joao Almeida

16.30 Egan Bernal

16.31 Simon Yates

16.38 Jai Hindley

16.43 Domenico Pozzovivo

16.52 Remco Evenepoel

16.57 Mikel Landa

17.01 Romain Bardet

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’attesissima prima tappa del Giro d’Italia 2021. Finalmente ci siamo. Quest’oggi la città di Torino inaugurerà la 104esima edizione della Corsa Rosa con una cronometro individuale di 8,6 chilometri adatta agli specialisti delle prove contro il tempo. È inevitabile dire che il nostro Paese sogna in grande come lo scorso anno a Monreale, assieme al campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, pronto a giocarsi, ancora una volta, sia la tappa che la primissima maglia rosa del Giro.

Parliamo adesso del percorso. Sarà una tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, all’uscita. Il rilevamento cronometrico è posizionato al Castello del Valentino-Borgo Medievale, esattamente al chilometro 3,7. Si percorreranno dunque dei viali ondulati, per poi attraversare il Po, incrociare Ponte Umberto I, e concludere la crono su Corso Moncalieri, praticamente sotto la Collina di Superga. Gli ultimi chilometri della prova sono pianeggianti e praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo.

Parlando dei favoriti del giorno, il sopracitato campione del mondo delle prove contro il tempo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) è il primissimo candidato alla conquista della cronometro torinese. Il verbanese è reduce da tre vittorie stagionali, ma negli ultimi due mesi non è riuscito a dare il meglio di se stesso. Siamo però certi che non ci deluderà. Contro di lui ci sarà in primis il campione nazionale francese di specialità Rémi Cavagna, assieme ai suoi due compagni di squadra della Deceuninck-Quick Step Joao Almeida e Remco Evenepoel che, tra l’altro, potrebbero allungare, in ottica classifica generale, su tutti gli altri rivali.

Pensando a coloro che si giocheranno questo Giro, potrebbero ben figurare anche i nostri portacolori Damiano Caruso (Bahrain Victorius) e Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step). Mentre andrà verificata la condizione post infortunio di Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Sembrano invece più svantaggiati, e quindi dovranno limitare i danni, uomini come Simon Yates (Team BikeExchange), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa (Bahrain Victorius).

Tra i candidati alla top ten odierna, se non al podio di oggi, spiccano i nomi degli azzurri Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), Alberto Bettiol (EF Education Nippo), e altri esperti del calibro di Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Tobias Foss (Jumbo-Visma), Matthias Brändle, Alex Dowsett, Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) e Jan Tratnik (Bahrain – Victorious).

Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione d’apertura del Giro 2021 dalle ore 13.30. Buon divertimento!

