Remco Evenepoel è tornato in gara oggi, nel prologo del Giro d’Italia 2021, dopo ben nove mesi passati ai box. Il talentuosissimo belga, infatti, era fermo da quando fu vittima di una bruttissima caduta al Giro di Lombardia 2020. Tra le strade della cronometro torinese, tuttavia, il fenomenale alfiere della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato di avere già una discreta condizione e ha concluso la prova al settimo posto, a 19″ dal vincitore Filippo Ganna.

Chiaramente non è ancora l’Evenepoel che, nelle prove contro il tempo, a inizio 2020 era riuscito a battere sia lo stesso Ganna che Rohan Dennis. Tuttavia, il belga gode già di una buona base e nei prossimi giorni potrà crescere ulteriormente. Se dovesse riuscire a limitare i danni in questa prima settimana, inoltre, Remco potrebbe anche diventare un serio candidato, quantomeno, per un posto in top-10, dato che, col passare dei giorni, la sua condizione dovrebbe migliorare.

Evenepoel ha parlato della sua prestazione odierna ai microfoni di Wielerflits.NL, queste le sue parole: “Non sono deluso dalla mia prova, ho lavorato duramente per essere qua e le cronometro brevi non sono le mie preferite. Inoltre, ho anche perso peso e questo mi tornerà utile in salita, ma in una frazione come quella odierna è uno svantaggio. In curva credo di essere andato abbastanza veloce, anche se non mi sono preso grandi rischi dato che il percorso era un po’ pericoloso. Dopodiché, non posso realmente giudicare la mia condizione da uno sforzo di dieci minuti. Sono felice di quello che ho fatto, sono felice di essere tornato in gara e sono contento che sia io che il mio compagno Joao Almeida siamo andati forti. Quanto fatto oggi ci tornerà utile nei prossimi giorni. Onestamente, credo che, dopo nove mesi passati ai box, non potessi fare di più“.