Giornata da ruote veloci in questa prima domenica del Giro d’Italia 2021. Va in scena oggi la seconda tappa: la Stupinigi (Nichelino)-Novara di 179 chilometri. Praticamente nessuna difficoltà a livello altimetrico (anche oggi non si assegnerà la Maglia Azzurra), sarà strada spianata per i velocisti e le loro squadre.

Il grande favorito per i bookmakers è sicuramente Caleb Ewan. L’australiano della Lotto Soudal ha sicuramente tutte le carte in regola per dominare lo sprint, sfruttando anche il lavoro di una squadra che sarà tutta a sua disposizione. Da riscattare, nel Bel Paese, c’è la delusione della seconda piazza all’ultima Milano-Sanremo.

I rivali più accreditati per l’atleta oceanico sembrano essere il belga Tim Merlier, stella dell’Alpecin-Fenix priva di van der Poel, ed il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), a caccia del riscatto dopo un periodo privo di successi.

L’Italia comunque non resterà a guardare e schiera una coppia d’attacco formata da Elia Viviani (Cofidis), con a disposizione un treno di lusso, e dal campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos).

Non è un velocista puro, ma è un fenomeno a tutto tondo da tenere sempre d’occhio: Peter Sagan proverà sicuramente a lanciarsi nello sprint, con Daniel Oss ad aiutarlo per la Bora-hansgrohe.

Da seguire con curiosità chi disputerà la volata per la Jumbo-Visma: al rientro dopo il lungo stop Dylan Groenewegen che potrebbe attendere il ritmo migliore e aiutare il giovane connazionale David Dekker.

BORSINO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2021

***** Caleb Ewan

**** Tim Merlier, Fernando Gaviria

*** Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan

** David Dekker, Dylan Groenewegen

* Matteo Moschetti, Davide Cimolai, Max Kanter

Foto: Lapresse