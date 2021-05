Per quel che concerne l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada oggi, lunedì 10 maggio, andrà in scena la terza tappa, la seconda in linea, con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.20, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.31.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+.

Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021, ed il programma tv e streaming della tappa odierna.

CRONOTABELLA TERZA TAPPA 10 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI BIELLA

350 BIELLA # Start Village 6,5 12.20 12.20 12.20

341 BIELLA # km 0 0,0 0,0 190,0 12.30 12.30 12.30

270 Vergnasco # sp.143 2,2 2,2 187,8 12.32 12.32 12.32

238 Salussola # sp.143 5,1 7,3 182,7 12.39 12.39 12.38

272 Cavaglià # sp.593 4,7 12,0 178,0 12.47 12.46 12.45

PROVINCIA DI VERCELLI

237 Cigliano # v.Roma-sp.2 13,5 25,5 164,5 13.05 13.03 13.02

182 Livorno Ferraris ; sp.2 6,3 31,8 158,2 13.13 13.11 13.10

157 P.L. : sp.2 9,0 40,8 149,2 13.26 13.23 13.21

155 Crescentino # v.Mazzini-sp.107 0,3 41,1 148,9 13.26 13.23 13.21

PROVINCIA DI TORINO

172 Cavagnolo : sp.590 6,6 47,7 142,3 13.36 13.33 13.31

PROVINCIA DI ASTI

251 Cavallo Grigio ; sp.22-sp.34 8,5 56,2 133,8 13.50 13.46 13.43

166 Colcavagno # sp.22 9,6 65,8 124,2 14.03 13.59 13.55

143 Bv. di Castell’Alfero ; sp.590 9,6 75,4 114,6 14.16 14.11 14.07

125 Asti : C.so Alessandria-P.d. Palio-C.so Savona 10,9 86,3 103,7 14.31 14.25 14.20

117 Bv. per Mongardino : sp.15c 6,4 92,7 97,3 14.39 14.34 14.28

153 Montegrosso d’Asti ; sp.39-sp.456 6,2 98,9 91,1 14.49 14.43 14.37

189 galleria # 224 m 3,6 102,5 87,5 14.55 14.48 14.42

145 Castelnuovo Calcea # rot. sp. 456-sp.6B 2,8 105,3 84,7 14.59 14.52 14.46

153 Canelli ; C.so Libertà-sp.6-sp.42 8,7 114,0 76,0 15.13 15.05 14.58

163 P.L. # sp.42 0,4 114,4 75,6 15.13 15.06 14.59

522 Piancanelli # sp.42 7,8 122,2 67,8 15.36 15.26 15.18

212 Quartino ; sp.25 5,8 128,0 62,0 15.44 15.34 15.25

PROVINCIA DI CUNEO

287 Bv. per Castino ; sp.429 11,6 139,6 50,4 16.02 15.51 15.41

540 Castino : sp.429 4,9 144,5 45,5 16.16 16.04 15.53

336 Loc. Campetto # sp.429 3,9 148,4 41,6 16.21 16.09 15.58

471 Borgomale # sp.429 2,3 150,7 39,3 16.28 16.15 16.03

625 Manera # (Bric del Ferro)-sp.429 3,1 153,8 36,2 16.37 16.23 16.11

232 Ricca # ss.29 8,1 161,9 28,1 16.47 16.33 16.21

172 Alba # v.Torino-C.so Asti 5,9 167,8 22,2 16.55 16.41 16.28

160 Vaccheria # v.Cavour 3,6 171,4 18,6 17.00 16.45 16.32

360 Guarene # sp.50 3,7 175,1 14,9 17.10 16.55 16.41

335 Castagnito : sp.50 1,7 176,8 13,2 17.13 16.57 16.43

210 Vezza d’Alba # (Borbore) sp.152 2,0 178,8 11,2 17.15 17.00 16.46

276 Occhetti : sp.257-sp.29 5,5 184,3 5,7 17.24 17.07 16.53

193 CANALE # v.d.Pesco 5,7 190,0 0,0 17.31 17.15 17.00

NOTE

Traguardo Volante:

km 114 Canelli

km 175.1 Guarene

Gran Premio della Montagna:

km 122.2 – Piancanelli – m 522 (3ª cat.)

km 144.5 – Castino – m 540 (4ª cat.)

km 153.8 – Manera – m 625 (4ª cat.)

Galleria:

km 102.5

Passaggio a Livello:

km 40.8 – 98.9 – 114.4

Foto: LaPresse