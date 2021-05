Poche ore e si parte. Prende il via con una breve cronometro individuale, di 9 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Torino, l’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa prima frazione, con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: TORINO-TORINO

Sarà una tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, all’uscita. Il rilevamento cronometrico è posizionato al Castello del Valentino-Borgo Medievale, esattamente al chilometro 3,7.

Si percorreranno dunque dei viali ondulati, per poi attraversare il Po, incrociare Ponte Umberto I e concludere la crono su Corso Moncalieri, praticamente sotto la Collina di Superga. Gli ultimi chilometri della prova sono pianeggianti e praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING GIRO D’ITALIA

Il primo corridore scenderà dalla pedana torinese alle ore 14.00, mentre l’ultimo arriverà al traguardo intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione di apertura del Giro d’Italia 2021 in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.00 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 13.00 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, in concomitanza con la partenza del primo atleta, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport con l’anteprima della tappa dalle ore 13.00, a cui farà seguito lo start definitivo su Eurosport 1 dalle ore 13.50.

Inoltre è prevista la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione dalle ore 13.30.

Sabato 8 maggio

Prima tappa: Torino-Torino (9 km)

Partenza: ore 14.00

Arrivo: ore 17.15 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.00, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport dalle ore 13.00, Eurosport 1 dalle ore 13.50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 13.30

LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO

FAVORITI

L’uomo più atteso non può che essere Filippo Ganna. La stella della Ineos Grenadiers, dopo le quattro vittorie nella Corsa Rosa dell’anno scorso, prova ovviamente a conquistare il successo e la maglia di leader, vestendo i colori dell’iride. Occhio però ai rivali agguerriti. A partire dagli uomini della Deceuninck Quick-Step che schierano un terzetto agguerrito formato da Joao Almeida, Remi Cavagna e Remco Evenepoel.

Da seguire anche la battaglia in chiave classifica generale: pochi secondi in palio, ma già importanti in ottica Trofeo Senza Fine. Chi la spunterà in questa prima sfida tra Simon Yates ed Egan Bernal?