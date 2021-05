Il Giro d’Italia 2021 inizierà oggi con un prologo di 8,6 chilometri che si snoderà tra le strade di Torino. I grandi favoriti per il successo di questa prima frazione, che, ovviamente, assegnerà anche la prima maglia rosa, sono l’azzurro Filippo Ganna (Ineos) e il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Ganna è il campione del Mondo a cronometro e corre sulle strade di casa, ma Cavagna gode di una condizione migliore e ha appena vinto la prova contro il tempo conclusiva del Giro di Romandia. Nella breve gara a tappe elvetica che precede la Corsa Rosa, peraltro, Cavagna ha vinto ambedue gli scontri diretti con Ganna.

Nel ruolo di terzo incomodo troviamo l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Il talentuosissimo ex calciatore, due anni fa, ad appena diciannove anni, arrivò secondo al Mondiale di specialità di Harrogate dietro a Rohan Dennis, ma davanti a Filippo Ganna. Inoltre, Evenepoel ha una striscia aperta di tre scontri diretti vinti contro il verbanese. Tuttavia, Evenepoel non corre da nove mesi ed è all’esordio stagionale, per cui, dato che non si conoscono le sue reali condizioni di forma, è difficile immaginarlo vincente.

Tra gli altri atleti con qualche chance di vittoria, innazitutto, troviamo il recordman dell’ora Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS). Il belga è sicuramente un passista eccellente, in passato capace di vincere titolo europei e di conquistare medaglie mondiali. Va, però, fatto notare che non vince una cronometro da oltre due anni (l’ultimo successo in questo tipo di prove risale alla Tirreno-Adriatico 2019 ndr.) e nel 2020 ha perso tutte gli scontri diretti con Filippo Ganna.

Va fatta grossa attenzione, inoltre, allo specialista dei prologhi Jan Tratnik (Bahrain Victorious), il quale è anche in grandissima forma, così come al lusitano Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Tra gli italiani, oltre a Ganna, ci sono tanti altri ragazzi che possono fare una buona crono. Citiamo Gianni Moscon (Ineos), Fabio Felline (Astana), Fausto Masnada (Deceunick-Quick Step), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Matteo Sobrero (Astana), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up) e Alberto Bettiol (EF Education-Nippo).

IL BORSINO DEI FAVORITI DEL PROLOGO DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Remi Cavagna, Filippo Ganna

**** Remco Evenepoel

*** Victor Campenaerts, Jan Tratnik, Joao Almeida

** Jonathan Castroviejo, Gianni Moscon, Daniel Martinez, Luis Leon Sanchez, Matteo Sobrero, Patrick Bevin, Edoardo Affini, Tobias Foss, Alex Dowsett, Michael Hepburn, Max Walscheid

* Pavel Sivakov, Fabio Felline, Alexander Vlasov, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Matej Mohoric, Peter Sagan, Macej Bodnar, Felix Grossschartner, Emanuel Buchmann, Fausto Masnada, Mikkel Honore, Hugh Carthy, Alberto Bettiol, Tejay Van Garderen, Alessandro De Marchi, Quinten Hermans, Thomas De Gendt, Marc Soler, Simon Yates, Tanel Kangert, Cameron Meyer, Michael Storer

Foto: Lapresse