Filippo Ganna ha giganteggiato nella cronometro individuale che ha aperto il Giro d’Italia 2021. Il piemontese ha dominato lungo gli 8,6 km del percorso per le vie di Torino, ha timbrato un ottimo 8’47” e ha annichilito l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo a cronometro, reduce da tre sconfitte nelle amate prove contro il tempo, è tornato a risplendere quando contava davvero e si è reso protagonista di un meraviglioso show: ha vinto la prima frazione e ha naturalmente indossato la maglia rosa. Il simbolo del primato casca di nuovo sulle spalle dell’alfiere della Ineos Grenadiers, proprio come era successo lo scorso anno dopo la cronometro di Palermo.

Prova di forza da parte del 24enne, che ha regolato Edoardo Affini di dieci secondi e potrebbe tenere il simbolo del primato per qualche giorno, visto che i velocisti sono distaccati e le prossime tappe sono disegnate per le ruote veloci. Si tratta del quinto successo parziale per il verbanese al Giro d’Italia, dato che nel 2020 si impose in ben quattro frazioni (tre a cronometro). Il risultato odierno galvanizza il nostro portacolori, ampiamente riscattatosi dalle battute a vuoto del Giro di Romandia, ma c’è un importante risvolto anche dal punto di vista economico. Quanti soldi ha gudagnato Filippo Ganna vincendo la prima tappa del Giro d’Italia 2021?

La cifra è onorevole, anche se non fantasmagorica. Un successo di tappa al Giro d’Italia vale 11.010 euro, in linea con quanto accade nelle altre grandi corse a tappe (anzi, ci sono 10 euro in più sull’assegno rispetto a Tour de France e Vuelta di Spagna). Filippo Ganna aggiungerà anche altri 2.000 euro per aver indossato la maglia rosa. Come sempre, i premi di gara vanno divisi con l’intera squadra. Ogni corridore beneficia inoltre di uno stipendio da parte della propria squadra, proprio come un lavoratore dipendente.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FILIPPO GANNA VINCENDO LA PRIMA TAPPA AL GIRO D’ITALIA 2021?

11.010 euro + 2.000 euro per la maglia rosa.

Foto: Lapresse