Dopo la cronometro di Torino di 9 chilometri, arriva la prima tappa in linea del Giro d’Italia 2021. Si va da Stupinigi a Novara per 179 chilometri interamente piemontesi e sarà la prima occasione per i velocisti di portarsi a casa una vittoria.

Tappa quasi completamente pianeggiante, con ben poche difficoltà altimetriche. L’unica di giornata è a Montechiaro d’Asti, un GPM di quarta categoria, che non dovrebbe portare problemi ai favoriti di giornata essendo situato a metà del percorso.

Ultimi chilometri piatti, con il gruppo che prima della volata dovrà superare delle rotatorie. Ultima curva posizionata a 1500 metri dal traguardo, poi lungo rettilineo su una carreggiata molto ampia dove poter affrontare lo sprint.

GIRO D’ITALIA 2021, SECONDA TAPPA: PROGRAMMA TV E STREAMING

La tappa prenderà il via alle ore 12.40, con l’arrivo stimato intorno alle ore 17.00. Potrete seguire la frazione di apertura del Giro d’Italia 2021 in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.45 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.50 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00 con Giro in diretta e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport con l’anteprima della tappa dalle ore 12.00, a cui farà seguito lo start definitivo su Eurosport 1 dalle ore 12.40.

Inoltre è prevista la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione dalle ore 12.15.

Domenica 9 maggio

Seconda tappa: Stupinigi-Novara (179 km)

Partenza: ore 12.40

Arrivo: ore 17.00 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.45, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport dalle ore 12.00.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.15

Foto: Lapresse