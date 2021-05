Cambia lo scenario al Giro d’Italia 2021. Terza tappa, dopo una cronometro individuale ed una frazione completamente pianeggiante, oggi arrivano le prime salitelle a rovinare la festa dei velocisti. 190 chilometri da Biella a Canale, si resta in Piemonte con un finale davvero insidioso che può favorire i colpi di mano.

Si parla di percorso stile classiche ed il favorito non può che essere Peter Sagan. Il capitano della Bora-hansgrohe si è piazzato ieri allo sprint, nelle volate pure non vale più la vittoria, ma con un’altimetria così può sicuramente resistere e regolare un gruppetto ristretto.

A sfidarlo c’è Caleb Ewan. L’australiano della Lotto Soudal non è riuscito a disimpegnarsi in volata ieri, oggi ci riprova, con la speranza che la condizione lo supporti: è giunto secondo alla Milano-Sanremo, dunque non dovrebbe temere strappi più o meno simili.

Terzo favorito di giornata, sempre in caso di uno sprint ristretto, è il nostro Giacomo Nizzolo. Altro corridore, il campione d’Europa della Qhubeka-Assos, che quando ha la gamba giusta non soffre salite brevi e non troppo dure. Secondo dietro Tim Merlier (difficile che tenga il velocista dell’Alpecin-Fenix), potrebbe sfruttare l’assenza del belga in gruppo per sprintare al meglio.

Occhio a possibili scatti dei finisseur, può provarci, così come ha fatto al Tour of the Alps, Gianni Moscon. Attenzione anche ad una possibile sorpresa timbrata Filippo Ganna in Maglia Rosa. Nome da seguire anche quello di Remco Evenepoel, che ha già dato dimostrazione di essere in buono stato di forma al rientro alle corse.

BORSINO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2021

***** Peter Sagan

**** Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo

*** Gianni Moscon

** Remco Evenepoel, Simone Consonni, Tim Merlier

* Diego Ulissi, Filippo Ganna, Alessandro Covi, Patrick Bevin

