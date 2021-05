Siamo alla vigilia della grande partenza da Torino. Mancano ormai pochissime ore al via del Giro d’Italia 2021: saranno tre settimane appassionanti, una battaglia spettacolare per il Trofeo Senza Fine. Ventuno frazioni ricche di sfide, per un percorso come di consueto unico. 3479,9 chilometri, di cui due cronometro e otto arrivi in salita, con il Pordoi come Cima Coppi 2021, per 47.000 metri di dislivello totale. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con il numero di tappe per scalatori, velocisti e cronoman.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2021

CRONOMETRO

PRIMA TAPPA Sabato 8 maggio: Torino-Torino (9 km)

VENTUNESIMA TAPPA Domenica 30 maggio: Senago-Milano

ARRIVI IN SALITA

QUARTA TAPPA Martedì 11 maggio: Piacenza-Sestola

SESTA TAPPA Giovedì 13 maggio: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (Colle San Giacomo)

OTTAVA TAPPA Sabato 15 maggio: Foggia-Guardia Sanframondi

NONA TAPPA Domenica 16 maggio: Castel di Sangro-Campo Felice

QUATTORDICESIMA TAPPA Sabato 22 maggio: Cittadella-Monte Zoncolan

DICIASSETTESIMA TAPPA Mercoledì 26 maggio: Canazei-Sega di Ala

DICIANNOVESIMA TAPPA Venerdì 28 maggio: Abbiategrasso-Alpe di Mera

VENTESIMA TAPPA Sabato 29 maggio: Verbania-Valle Spluga (Alpe Motta)

TAPPE PER VELOCISTI

Domenica 9 maggio: Stupinigi (Nichelino)-Novara (173 km)

Mercoledì 12 maggio: Modena-Cattolica (171 km)

Venerdì 14 maggio: Notaresco-Termoli (178 km)

Lunedì 17 maggio: L’Aquila-Foligno (140 km)

Venerdì 21 maggio: Ravenna-Verona (197 km)

Giovedì 27 maggio: Rovereto-Stradella (228 km)

FRAZIONI MISTE (ADATTE AD ATTACCANTI E UOMINI DA CLASSICHE)

Lunedì 10 maggio: Biella-Canale (187 km)

Mercoledì 19 maggio: Perugia-Montalcino (163 km)

Giovedì 20 maggio: Siena-Bagno di Romagna (209 km)

Domenica 23 maggio: Grado-Gorizia (145 km)

L’UNICA TAPPA DI MONTAGNA SENZA ARRIVO IN SALITA

Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

