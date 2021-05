Domani, 10 maggio, sarà il giorno della Biella-Canale, terza tappa del Giro d’Italia 2021, la Biella-Canale. Ultima frazione di scena in Piemonte e si offre già una giornata in grado di testare la gamba dei migliori in maniera non troppo aggressiva.

PERCORSO

Tappa che si suddivide in due parti. I primi 114 chilometri sono pressoché pianeggianti, a Canelli le cose cominciano a cambiare. Si incontrano tre GPM in circa quaranta chilometri, Piancaneli, Castino e Manera, il primo di terza e gli altri due di quarta categoria. In alcuni tratti presenteranno delle pendenze anche marcate.

Negli ultimi 15 chilometri arrivano i tratti più difficili: dopo Alma c’è lo strappetto di Guarene con pendenze in doppia cifra, a circa 5 chilometri dall’arrivo si passa sullo strappo di Occhetti, anch’esso abbastanza duro, che può scremare il gruppo. Ultimo rettilineo in leggera ascesa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La tappa prenderà il via alle ore 12.20, con l’arrivo stimato intorno tra le 17 e le 17.30. Potrete seguire la terza frazione del Giro d’Italia 2021 in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.15 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.15 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00 con Giro in diretta e per il Processo alla tappa al termine della frazione. Diretta prevista anche su Eurosport dalle ore 12.15.

Inoltre è prevista la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della frazione dalle ore 12.00.

Domenica 9 maggio

Terza tappa: Biella-Canale (190 km)

Partenza: ore 12.20

Arrivo: fra le 17.00 e le 17.30.

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.15, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport dalle ore 12.15.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00.

Foto: Lapresse