Oggi si terrà la seconda tappa del Giro d’Italia 2021: la Stupinigi-Novara di 179 chilometri. Si tratta di una frazione completamente pianeggiante che presenta solo un GPM di quarta categoria situato dopo 95 chilometri dal via. I due traguardi volanti, invece, sono situati al chilometro 139,6 e 152,8. Sostanzialmente, sarà impossibile evitare la volata di gruppo. I grandi favoriti per il successo sono l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), l’uomo più veloce presente nella startlist, e il Mago Tim Merlier (Alpecin-Fenix), sprinter belga che viene dal ciclocross, il quale, in questo 2021, ha conquistato Le Samyn, il GP Jean-Pierre Monseré e la Bredene Koksijde Classic.

A contendere il successo ai due sopraccitati troveremo il campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), il quale insegue ancora la prima vittoria di tappa al Giro, e un Elia Viviani (Cofidis) che dopo un lunghissimo digiuno ha ritrovato la vittoria, a fine marzo, al GP Cholet – Pays De Loire. Non vanno sottovalutati, inoltre, il tre volte iridato Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che di recente ha conquistato una frazione al Tour de Romandia, il colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emiretes), intenzionato a tornare all’antico splendore dopo un periodo particolarmente avaro di soddisfazioni, e la coppia della Jumbo-Visma composta dal rientrante Dylan Groenewegen e dal giovane David Dekker.

Per gli uomini di classifica sarà una tappa, per larghi tratti, tranquilla. Nel finale, però, sarà obbligatorio tenere gli occhi aperti. In queste tappe, infatti, si affrontano gli ultimi chilometri a velocità altissime e il rischio di cadere è sempre molto alto. Sarà fondamentale, dunque, per chi ambisce a conquistare un piazzamento di rango in classifica generale, avere al fianco dei compagni, nel finale, capaci di scortare il capitano fino al traguardo senza che questi incorra in dei pericoli.

La tappa verrà trasmessa integralmente sia sulle reti Rai che su Eurosport. La partenza è in programma alle 12.40. Per quanto concerne Eurosport, sarà il canale Eurosport 1 a trasmettere la frazione dall’inizio alla fine, mentre sulla Rai avremo la staffetta tra Rai Sport HD e Rai 2, con la palla che passerà a quest’ultima emittente alle ore 14.00. Sarà, inoltre, possibile seguire la tappa in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e Rai Play. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti, dandovi così modo di non perdervi nulla di ciò che accade in gara.