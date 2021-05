Filippo Ganna conserva la maglia rosa al termine della seconda tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo aver vinto la cronometro individuale di ieri, oggi il piemontese ha lavorato per il suo capitano Egan Bernal in una frazione pianeggiante che conduceva a Novara e ha avuto la forza di sprintare al traguardo intermedio per conquistare tre secondi di abbuono. L’alfiere della Ineos Grenadiers ora può vantare 13” di vantaggio su Edoardo Affini (secondo in classifica generale), mentre Joao Almeida e Remco Evenepoel sono distanti 20”. Il 24enne proverà a difendere il simbolo del primato anche domani.

La mossa fatta oggi a Vercelli è stata pensata per togliere secondi ai rivali di Bernal in ottica successo finale, ma intanto il Campione del Mondo a cronometro ha dimostrato un ottimo momento di forma. Subito dopo la frazione Filippo Ganna ha spiegato il motivo del suo sprint al traguardo volante: “Ho voluto fare lo sprint intermedio per togliere l’abbuono ad altri corridori, pensando ai prossimi giorni quando Egan (Bernal, ndr) o Pavel (Sivakov, ndr) si batteranno per la Maglia Rosa. Ho visto che anche Remco (Evenepoel) stava cercando di prendere l’abbuono”.

Anche nel finale ha protetto il suo capitano dalle insidie di un arrivo molto veloce: “Gianni (Moscon) ed io abbiamo fatto un buon lavoro. Nel finale avevo a ruota Egan e finchè ce l’ho fatta ho cercato di tenerlo davanti il più possibile. Mi è piaciuto sentire la folla piemontese gridare il mio nome lungo la strada. Domani sembra una tappa perfetta per Peter Sagan”.

Foto: Lapresse