Classifica Giro d’Italia 2026, undicesima tappa: Eulalio difende la maglia rosa, i big si marcano

Dopo l’impegnativa e complicata cronometro individuale disputata nella giornata di ieri, il Giro d’Italia 2026 è proseguito con l’undicesima tappa, che era pensata per i fuggitivi e ha rispettato il copione preannunciato alla vigilia. Le salite di Colla dei Scioli (ultimi 2,4 km al 9,3% di pendenza media) e di Cogorno (4,6 km al 6,4%) potevano rappresentare degli ostacoli per gli uomini di classifica, ma sulle due asperità e lungo le successive discese non è successo nulla di particolarmente rilevante (tranne la foratura di Beloki, poi rientrato).

Resta dunque tutto invariato in graduatoria: il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader con un vantaggio di 27 secondi sul danese Jonas Vingegaard (grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine), 1’57” sull’olandese Thymen Arensman, 2’24” sull’austriaco Felix Gall, 2’48” sull’australiano Ben O’Connor, 3’06” sull’australiano Jai Hindley, 3’34” al canadese Derek Gee, 3’36” su Giulio Pellizzari. Christian Scaroni è entrato nella fuga di giornata e ha recuperato un po’ di terreno.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine dell’undicesima tappa. Domani (giovedì 21 maggio) andrà in scena la dodicesima frazione: 175 km da Imperia a Novi Ligure, la salita di Bric Berton (5,5 km al 5,9% di pendenza media) posta a 42 km dal traguardo non dovrebbe farsi sentire nelle gambe dei velocisti, che dovranno poi tenere duro su un paio di strappi nel finale per meritarsi la volata in terra piemontese.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (dopo l’undicesima tappa)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27

3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57

4 4 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24

5 5 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48

6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28

8 8 – Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34

9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36

10 17 ▲7 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:22

11 10 ▼1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

12 11 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

13 16 ▲3 Scaroni Christian XDS Astana Team 4:48

14 12 ▼2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 5:27

15 13 ▼2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 5:39

16 14 ▼2 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 6:11

17 15 ▼2 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6:37

18 18 – Hirt Jan NSN Cycling Team 7:47

19 20 ▲1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 8:53

20 21 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 9:08

21 22 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team 9:43

22 23 ▲1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00

23 24 ▲1 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 10:18

24 27 ▲3 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 10:44

25 19 ▼6 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 2″ 11:22

26 25 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 11:45

27 29 ▲2 Mas Enric Movistar Team 6″ 12:00

28 34 ▲6 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 19:13

29 31 ▲2 Poels Wout Unibet Rose Rockets 19:48

30 32 ▲2 López Juan Pedro Movistar Team 20:09