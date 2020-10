LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Ferrari, si può fare! Leclerc cerca l’impresa dalle 14.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.35 Si chiude una splendida qualifica del GP del Portogallo! Hamilton piazza la pole numero 97 della carriera davanti a Bottas, Verstappen e un ottimo Leclercl. Vettel chiude 15mo. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata!

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″252 1’16″904 23 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″438 1’17″090 23 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″571 1’17″223 21 6 23 A. Albon (B) Red Bull +00″785 1’17″437 29 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″868 1’17″520 24 8 4 L. Norris (B) McLaren +00″873 1’17″525 24 9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″151 1’17″803 26 10 3 D. Ricciardo (B) Renault 17

POLE PAZZESCA DI HAMILTON!!!!!!!!!!!!!! CHE GIRO FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102 millesimi su Bottas, ma ottimo Leclerc quarto a 438

Verstappen chiude a 150 millesimi da Bottas, Leclerc quarto a 336, Hamilton 1:16.652!!!!!!!!!!!!!!!! POLE POSITION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!!! Botta arriva al T2 con 264 millesimi di vantaggio!!! Chiude in 1:16.754!!!!!!!!!! PRIMOOOOOOOOOO!!!!!!!!! 180 millesimi su Hamilton che si rilancia!

-1 Bottas parte ora, arriva al T1 con 203 millesimi di vantaggio!!

-2 Mercedes in pista con le medie, Leclerc con le soft. Hamilton chiude il primo giro in 1:16.934 per 52 millesimi!

-3 Attenzione! Entra in scena Hamilton con le gomme medie!! Ricciardo probabilmente non entrerà in pista perchè l’ala posteriore è danneggiata

-4 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’16″985 11 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″048 1’17″033 16 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″122 1’17″107 15 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″471 1’17″456 18 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″489 1’17″474 17 6 55 C. Sainz (B) McLaren +00″535 1’17″520 18 7 23 A. Albon (M) Red Bull +00″889 1’17″874 21 8 4 L. Norris (B) McLaren +04″229 1’21″214 18 9 3 D. Ricciardo (B) Renault 17 10 10 P. Gasly (B) AlphaTauri 21

-5 Bottas precede Hamilton di 48 millesimi, quindi Verstappen terzo a 121, Leclerc quarto a 470 quindi Perez a 488

-6 Verstappen terzo a 121 millesimi da Bottas!!!! che giro per l’olandese!!!!!!

-7 Leclerc arriva al T2 con 4 decimi da Bottas, chiude in 1:17.456 terzo a 470 millesimi

-8 Leclerc e Verstappen effettuano due giri di riscaldamento

-9 Bottas parte e fa segnare 22.316 nel T1, Hamilton 22.348, il finlandese arriva al T2 in 51.859, Hamilton 51.844, Bottas chiude in 1:16.986, Hamilton 1:17.033

-11 minuti, subito in pista le due Mercedes, poi Leclerc e Verstappen

16.18 SCATTA LA Q3!!!!!!!!!!! CACCIA ALLA POLE DI PORTIMAO!!!!!!!!!!

16.13 Ed ora non rimane che la Q3, caccia alla pole position apertissima!

RIEPILOGO TEMPI FP2

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8 2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″572 1’17″038 11 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11 5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15 6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15 7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 17 8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 11 9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 16 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 13 11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 15 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 18 13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 18 14 63 G. Russell (B) Williams +01″322 1’17″788 14 15 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″453 1’17″919 16

ELIMINATI: Ocon, Stroll, Kvyat, Russell e Vettel.

Leclerc chiude senza migliorare e rimane ottavo, Vettel 15mo dietro Russell addirittura, mentre RICCIARDO VA NELLA GHIAIA!

BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA Q2!!! Ocon rimane undicesimo, Verstappen terzo a 572 millesimi

-1 Si lanciano tutti! Ultimi istanti vibranti della Q2!!!!!!!!!

-2 Kvyat conclude il primo giro ma rimane 13mo, Albon migliora ma rimane alle spalle di Leclerc. nono

-3 Leclerc di nuovo con le gomme medie! Il monegasco ci prova! Anche Vettel!

-4 Di nuovo in pista i primi piloti. Vedremo come si muoveranno le varie scuderie…

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas (M) Mercedes 1’16″466 8

2 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″358 1’16″824 11

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″630 1’17″096 6

4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″663 1’17″129 11

5 55 C. Sainz (B) McLaren +00″717 1’17″183 15

6 4 L. Norris (B) McLaren +00″855 1’17″321 15

7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″901 1’17″367 12

8 16 C. Leclerc (M) Ferrari +00″901 1’17″367 6

9 23 A. Albon (B) Red Bull +00″945 1’17″411 11

10 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″015 1’17″481 8

11 31 E. Ocon (B) Renault +01″148 1’17″614 10

12 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″160 1’17″626 12

13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″262 1’17″728 12

14 5 S. Vettel (M) Ferrari +01″510 1’17″976 10

15 63 G. Russell (B) Williams +01″938 1’18″404 14

-6 Di nuovo tutti ai box ora, cosa farà Leclerc? Tornerà in pista con le medie?

-7 Vettel migliora nel T2 ma perde tanto nel T3, rimane 14mo, Leclerc si rilancia ma abortisce il giro nel T1

-8 Sainz sale in quarta posizione ma Verstappen, terzo, lo scalza subito

-9 Hamilton si rilancia ma non migliora nel T1, arriva al T2 con 546 millesimi sul taglio, quindi arriva sul traguardo in 1:16.824 ed è secondo!

-10 Vettel chiude in 1:18.116 undicesimo, Leclerc 1:17.367 è sesto

-11 Bottas 1:16.466, Hamilton invece abortisce il suo giro, le Ferrari compiono un secondo giro di lancio

-12 Primo tempo di Stroll in 1:17.626, quindi Kvyat secondo, ma Perez sale in vetta in 1:17.129

-13 Tutti in pista, i piloti si lanciano per il primo giro della Q2

-14 minuti: le Ferrari ci provano con le gomme medie! Anche le Mercedes, mentre tutti gli altri sono con le soft.

15.55 SCATTA LA Q2!!!!!!!!!

15.54 Pochi minuti e sarà tempo di Q2! Vedremo se qualche pilota cambierà strategia e cercherà di qualificarsi con le gomme medie…

15.51 I TEMPI DELLA FP1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″381 1’17″209 12 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 7 6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 6 7 23 A. Albon (B) Red Bull +00″607 1’17″435 9 8 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″618 1’17″446 8 9 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 9 10 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″793 1’17″621 8 11 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 8 12 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 9 13 31 E. Ocon (B) Renault +00″947 1’17″775 8 14 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″013 1’17″841 10 15 63 G. Russell (B) Williams +01″103 1’17″931 9 16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″373 1’18″201 10 17 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″395 1’18″223 10 18 8 R. Grosjean (B) Haas +01″536 1’18″364 10 19 20 K. Magnussen (B) Haas +01″680 1’18″508 10 20 6 N. Latifi (B) Williams +01″949 1’18″777 11

Russell si mette in quindicesima posizione con 270 millesimi di margine su Raikkonen che è out! Assieme a lui Giovinazzi, le Haas e Latifi!

Vettel non migliora nel T1, arriva al T2 con un distacco di 637 millesimi, chiude il suo ultimo giro in 1:17.446 ed è settimo!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Vediamo gli ultimissimi tempi!!

-1 Albon si mette comodo in sesta posizione, si lancia Vettel!

-2 Leclerc e chi lo precede rimangono ai box. Tutti gli altri si lanciano!

-3 Rientrano in pista i primi piloti, tutti a caccia del giro perfetto per passare alla Q2

-4 Tutti fermi ai box ora, torneranno in azione solamente i piloti che dovranno evitare il taglio probabilmente. Per ora gli esclusi sarebbero Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen e Latifi. Rischiano Giovinazzi e Vettel.

-5 AGGIORNAMENTO TEMPI! Vettel a rischio!!

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 5 5 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 3 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″689 1’17″517 8 7 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 5 8 55 C. Sainz (B) McLaren +00″799 1’17″627 4 9 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″839 1’17″667 8 10 23 A. Albon (B) Red Bull +00″894 1’17″722 4 11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″131 1’17″959 3 12 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri +01″231 1’18″059 3 13 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″320 1’18″148 4 14 31 E. Ocon (B) Renault +01″446 1’18″274 3 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″711 1’18″539 7 16 8 R. Grosjean (B) Haas +01″715 1’18″543 7 17 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″905 1’18″733 3 18 63 G. Russell (B) Williams +02″004 1’18″832 6 19 20 K. Magnussen (B) Haas +02″073 1’18″901 5 20 6 N. Latifi (B) Williams +02″080 1’18″908 6

-6 Hamilton chiude un altro giro e chiude in 1:16.828, primo per 51 millesimi su Verstappen, quindi terzo Bottas a un decimo

-7 Perez si riporta in terza posizione a 306 millesimi, mentre Verstappen fa il record nel T2 e chiude in 1:16.879 e vola in vetta!!!!!!!!

-7 Ecco Leclerc!! Terzo tempo a 357 millesimi dalla vetta! Albon sale in settima posizione, ora rischia Raikkonen, quindicesimo

-8 Hamilton conclude il suo primo giro in 1:17.114 a 50 millesimi da Bottas! Vettel sale in sesta posizione

-9 Hamilton commette un errore e si rilancia, Norris si mette secondo a 483 millesimi, fuoripista da una Haas che però non crea problemi

-10 Arrivano le Mercedes! Bottas completa il suo primo giro con il tempo di 1:17.064, secondo Perez a 565 millesimi, terzo Verstappen a 636

-11 Vettel fa segnare il suo primo tempo in 1:18.148, Leclerc risponde in 1:17.974 e va al comando con 66 millesimi su Perez

-12 Sainz secondo a 116 millesimi, molti intanto preferiscono due giri per scaldare le gomme

-13 Ocon si mette al secondo posto a 234 millesimi, lo passa Ricciardo con 204, quindi Gasly a 340

-14 Kvyat si mette al secondo posto, quindi Gasly lo passa subito.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per la prima volta (in un weekend di gara ufficiale) in quel di Portimao, su un tracciato altamente spettacolare ed impegnativo che ha già messo a dura prova i piloti della griglia nel corso delle prove libere del venerdì. Il circuito dell’Algarve è caratterizzato da una serie di saliscendi molto accentuati che rendono alcune curve praticamente cieche per chi si trova al volante di una monoposto.

Mercedes, nonostante un day-1 abbastanza confuso e non così indicativo dal punto di vista delle prestazioni cronometriche, ha dettato il passo in entrambe le prime sessioni di libere con un Valtteri Bottas in grande spolvero sia sul giro secco che sul passo gara. Le Frecce Nere si confermano dunque le macchine da battere anche a Portimao ma dovranno vedersela come di consueto con la Red Bull di Max Verstappen, mentre Ferrari ha messo in evidenza dei buoni progressi e potrebbe ambire ad ottenere il quarto posto in griglia con Charles Leclerc per il secondo GP di seguito. Rispetto al Nurburgring però ci sono dei buoni presupposti anche per Sebastian Vettel in ottica terza-quarta fila, dopo i buoni riscontri raccolti da parte del tedesco della Rossa nella giornata di ieri.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 12.00 con il semaforo verde della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2020 a Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere l’avvicinamento a qualifiche e gara dei piloti di Formula 1 a Portimao: buon divertimento!

