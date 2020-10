F1, Carlos Sainz: “È stato bellissimo trovarmi in testa, ma poi abbiamo sofferto col graining”

Carlos Sainz ha tagliato il traguardo del Gran Premio del Portogallo 2020 in sesta posizione, ma nei primi giri è stato grande protagonista portandosi addirittura al comando davanti alle Mercedes. Lo spagnolo della McLaren ha infatti sfruttato nel migliore dei modi la gomma soft, mandando correttamente in temperatura gli pneumatici e trovando grande grip in condizioni di pista scivolosa (a causa di qualche goccia di pioggia). Il futuro ferrarista, partito 7° in griglia, si è ritrovato clamorosamente in testa alla gara per quattro tornate prima di venire progressivamente riassorbito dal gruppo.

“Ho scaldato bene la gomma nel giro di ricognizione quando ho visto che pioveva – ha detto l’iberico a fine gara (fonte: Marca) – Ho fatto molta attenzione a mandarla in temperatura, anche perché gli altri se la stavano prendendo comoda. Quindi ho visto che potevo sorpassare, cosa che non mi aspettavo. Ho visto l’occasione e ne ho approfittato per andare in testa. Purtroppo dopo abbiamo pagato dazio per il graining, che con un po’ di sole non sarebbe successo, ma mi sono divertito in quei primi giri“.

Loading...

Loading...

“È stato bellissimo essere primo, e se in futuro ci sarà qualche opportunità combatterò, come ho fatto a Monza – ha commentato Sainz – Vediamo se arrivano altre occasioni e cerchiamo di approfittarne. Oggi è stata una gara difficile da pilota, una delle più complicate per la temperatura, la pioggia, l’asfalto scivoloso, il graining, il vento con raffiche che ti portavano fuori la macchina… Alla fine abbiamo salvato un sesto posto, non mi lamento“.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse