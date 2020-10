F1, FP3 GP Portogallo 2020: Valtteri Bottas è sempre il più veloce. Charles Leclerc è 6° e Sebastian Vettel 11°

Sulla pista di Portimao è terminata anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo, dodicesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2020. La FP3 è stata dunque l’ultima occasione di trovare l’assetto ideale in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

Valtteri Bottas si conferma il più veloce, proprio come avvenuto sia nella FP1 che nella FP2. Il finlandese ha fermato il cronometro sull’1’16”654, realizzando il giro migliore mai visto tra ieri e oggi. Cionondimeno, Lewis Hamilton si è avvicinato notevolmente al compagno di squadra, attestandosi a soli 26 millesimi dal trentunenne finnico. Dunque Mercedes davanti a tutti, come d’abitudine, ma le vetture della famiglia Red Bull non sono lontane. In particolare Max Verstappen ha ottenuto un tempo di 158 millesimi più lento rispetto a Bottas, ma va rimarcato come la sua miglior prestazione sia stata cancellata per aver superato i track limits alla curva 1. In quella tornata l’olandese aveva pagato la miseria di 5 millesimi dal battistrada!

Come detto, Verstappen a parte hanno convinto anche altri “bibitari”. Pierre Gasly ha ribadito di avere un ottimo feeling con la pista portoghese, realizzando la quarta performance, mentre Alexander Albon ha concluso quinto a poco meno di mezzo secondo dalla vetta. Discreta la prestazione della Ferrari di Charles Leclerc, autore del sesto crono a 575 millesimi da Bottas. Come d’abitudine più in difficoltà Sebastian Vettel, accontentatosi dell’undicesima piazza a 1’031”. Fra le due Rosse si sono infilate le due McLaren, la Racing Point di Sergio Perez e la Renault di Esteban Ocon.

GP PORTOGALLO F1 2020 – RISULTATO FP3

1 V. Bottas Mercedes 1’16″654 2 L. Hamilton Mercedes 1’16″680 3 M. Verstappen Red Bull 1’16″812 4 P. Gasly AlphaTauri 1’16″930 5 A. Albon Red Bull 1’17″117 6 C. Leclerc Ferrari 1’17″229 7 C. Sainz McLaren 1’17″238 8 S. Perez Racing Point 1’17″297 9 L. Norris McLaren 1’17″478 10 E. Ocon Renault 1’17″666 11 S. Vettel Ferrari 1’17″685 12 D. Kvyat AlphaTauri 1’17″720 13 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’17″922 14 D. Ricciardo Renault 1’17″935 15 G. Russell Williams 1’18″032 16 L. Stroll Racing Point 1’18″100 17 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’18″201 18 K. Magnussen Haas 1’18″373 19 N. Latifi Williams 1’18″397 20 R. Grosjean Haas 1’18″454

