F1, GP Portogallo 2020: Max Verstappen cercherà di rovinare la festa ad Hamilton. La RB16 a Portimao va forte

Le hanno provate davvero tutte oggi in Red Bull per provare a fare il colpaccio in qualifica con Max Verstappen, ma la Mercedes ha dimostrato ancora una volta la sua schiacciante superiorità tecnica occupando tutta la prima fila del Gran Premio del Portogallo 2020, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. L’olandese non è neanche andato così lontano dall’impresa di inserirsi perlomeno in seconda posizione tra le due Frecce Nere, chiudendo però il Q3 in terza piazza a un decimo e mezzo da Valtteri Bottas e a due decimi e mezzo dalla pole position di Lewis Hamilton (ottenuta con gomme medie!).

Una prestazione decisamente positiva per l’olandese classe 1997, capace di rifilare anche quest’oggi mezzo secondo al compagno di squadra Alexander Albon sul giro secco decisivo per il risultato finale delle prove ufficiali. La scuderia con sede a Milton Keynes, considerando il gap velocistico tra i due piloti, ha provato una strategia abbastanza ingegnosa per dare una scia molto potente a Verstappen durante il suo primo tentativo di giro veloce nel Q3. Max infatti ha sfruttato molto bene il “gancio” di Albon sul dritto principale, facendo segnare un tempo in linea con le Mercedes nel T1, per poi perdere due-tre decimi nel resto del tracciato lusitano. Nel secondo run non c’è stato modo per replicare la stessa manovra ed infatti il figlio di Jos si è migliorato (notevolmente) solo nel T3, senza riuscire a mettere assieme di conseguenza il time-attack ideale.

Domani la partenza sarà chiaramente cruciale per gli equilibri della gara, con la prima guida Red Bull che scatterà dal lato pulito con l’obiettivo di girare secondo in curva 1 davanti ad almeno una delle due Mercedes. Verstappen, per sperare di portare a casa il successo, dovrà quindi guadagnare almeno una posizione allo start per poi provare a giocarsi le proprie carte con la strategia nel caso in cui dovesse mettere in evidenza un passo simile alle W11. Il team austriaco opterà sicuramente per un undercut importante, montando gomma soft in partenza rispetto alla mescola media delle Mercedes, cercando di mettere sotto pressione il muretto box avversario nella strategia. Grande curiosità dunque per capire il possibile passo gara di Verstappen nella prima parte della corsa a confronto con Hamilton e Bottas, con l’olandese che poi si scatenerà nel secondo stint con il compound a mescola gialla.

Foto: Lapresse