F1, GP Imola 2020: il sindaco non chiude le porte al pubblico per l’appuntamento del Mondiale

Il grande giorno del ritorno di Imola nel Circus della F1 si avvicina. Nel prossimo weekend, infatti, il celebre autonomo Enzo e Dino Ferrari sarà teatro di un fine settimana molto particolare con un programma diverso dal solito: tutto si svilupperà in due giorni e non nei tre canonici. Le motivazioni sono puramente logistiche, per lo spostamento dal Portogallo all’Italia delle squadre. In sostanza il sabato vi sarà un turno di prove libere dalle 10.00 alle 11.30, a precedere le qualifiche delle 14.00. La domenica la gara sarà di scena alle 13.10 e sarà interessante capire come tanti piloti sapranno adattarsi a gareggiare su di un circuito su cui non si è corso da molto tempo.

E’ evidente che si stia lavorando alacremente nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia, per ottenere una deroga, con capienza ridotta, cercando di fare leva sull’affidabilità dei protocolli anti-contagio approntati da Formula Imola per l’evento, oltre che sul carattere internazionale di una manifestazione sulla quale si è investito molto. Spetterà alla Regione Emilia-Romagna pronunciarsi, che a sua volta cercherà di interloquire con l’Esecutivo.

“La sicurezza e la salute vengono prima di tutto. Cercheremo comunque di capire se sarà possibile, anche riducendo il numero degli spettatori previsti, l‘apertura al pubblico. Abbiamo ben chiari i numeri dell’emergenza sanitaria, ma anche la validità dei nostri protocolli“, le parole del sindaco di Imola Marco Panieri riportate dal Resto del Carlino. Difficile pensare che, dopo la messa a punto del nuovo DPCM, il Governo possa concedere deroghe a riguardo. Non resta che aspettare.

