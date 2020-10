F1, GP Portigallo 2020: partenza spettacolare di Kimi Raikkonen, risale fino al sesto posto da vecchio leone

Kimi Raikkonen è stato uno dei protagonisti del Gran Premio di Portimao, dodicesimo atto del Mondiale F1 2020. Il finnico ha completato all’undicesimo posto la prima prova della storia della F1 all’interno dell’autodromo di Portimao. Tra i saliscendi del moderno tracciato che sorge in Algarve il campione del mondo 2007 ha dato spettacolo con una partenza incredibile.

L’alfiere di casa Alfa Romeo ha mostrato ancora una volta il suo talento, confermando senza bisogno, di meritare un posto nella massima formula. Nonostante i limiti della propria auto, nettamente inferiore alla concorrenza, Raikkonen è riuscito ha chiudere a ridosso della zona punti, una prestazione che gli vale come il secondo miglior risultato del 2020 dopo il nono posto colto nel GP di Toscana 2020.

Il risultato odierno conferma un’ottima annata per il veterano di casa Alfa, pilota che dal prossimo anno potrebbe avere un nuovo compagno di box. La sfida, per chiunque esso sia, non sarà scontata in una F1 in cui il pilota riesce, in certe occasioni, a fare la differenza. Le complesse condizioni del tracciato, la prima partenza in un circuito inedito e impegnativo come quello di Portimao, hanno confermato l’importanza dell’esperienza, elemento che viene spesso messo in secondo piano. Attendiamo con impazienza il GP dell’Emilia Romagna di settimana prossima, un nuovo evento in un circuito dove il finlandese ha tutte le carte in regola per replicare la performance odierna ed il risultato del Mugello.

Foto: LaPresse