F1, Mattia Binotto: “La Ferrari si è comportata bene. Vettel? Ci si aspetta qualcosa di più da un non secondo pilota”

Per la terza volta nel Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentre Sebastian Vettel è stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport.

In questo senso, sono significative le parole del Team Principal Mattia Binotto che, prima, si è soffermato sull’andamento della corsa domenicale: “Tutto sommato la macchina oggi si è comportata bene, anche sulla distanza, sia con le gomme medie, che con quelle più dure. Sarei stato, magari, curioso di vedere, con una scelta oggi, con queste condizioni di soft e medium, perché le medium, poi, sono durate molto più del previsto. Non c’aspettavamo a inizio gara di poter fare una singola sosta con delle soft e delle medium. Però, contenti così. Contenti perché la macchina si è comportata bene, siamo davanti a quelli che sono attuali nostro concorrenti diretti. Anche Vettel, partendo un po’ più da dietro, ha rimontato qualche posizione, quando ha avuto pista libera ha potuto fare un ritmo discreto. Quindi, fiducioso guardando alle prossime gare, sicuramente, molto curioso e interessato di confermare a Imola tra una settimana la prestazione vista oggi“.

Un Binotto quindi contento e convinto di aver imboccato la strada giusta in termini di sviluppo: “Il percorso pensiamo sia quello giusto, perlomeno, la direzione presa è quella che consideriamo essere quella corretta. Quindi, sappiamo che strada prendere, sappiamo in che direzione andare in questo momento e si, stiamo spingendo il più possibile sull’anno prossimo“. E poi sulla differenza in termini di prestazione tra Leclerc e Vettel, è arrivata una piccola stoccata per il teutonico: “Le macchine dei due sono assolutamente identiche, su questo non c’è dubbio. Io spero che Vettel possa fare una buona qualifica a Imola, partire un po’ più avanti e far valere un po’ di più la sua capacità di guida anche in gara. Leclerc è sicuramente molto bravo, però, ci si aspetta, forse, qualcosa anche di più da un non secondo pilota” (fonte: Sky Sport).

Foto: LaPresse