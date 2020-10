F1, risultato FP1 GP Portogallo 2020: dominano le Mercedes, ma un buon Charles Leclerc è 4° in scia a Max Verstappen

Nella mattinata odierna si è verificato il first contact tra la Formula Uno e l’autodromo di Portimao, in quanto si è disputata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Portogallo, dodicesimo atto del Mondiale 2020. Il turno ha permesso a piloti e ingegneri di scoprire in maniera reale le caratteristiche di una pista sinora affrontata esclusivamente al simulatore.

La prima a girare con regolarità è la McLaren di Carlos Sainz, il quale abbassa progressivamente il suo tempo, lamentandosi però dello scarso grip offerto dall’asfalto. Lo spagnolo completa il primo giro in 1’30”, portandosi poi passaggio dopo passaggio sino a 1’20”. I distacchi, inizialmente, sono pazzeschi, poiché si ragiona in termini di secondi anziché di decimi. Con l’evolvere della sessione, la situazione quantomeno si normalizza. Nella seconda metà del turno le Mercedes cominciano a fare sul serio e con gomma media fanno la voce grossa, ponendosi in testa alla classifica dei tempi.

Loading...

Loading...

Per la verità non si capisce quale sia la mescola più competitiva. C’è chi usa le gialle, come appunto le Frecce Nere, che però sembrano oltremodo soggette al graining. Altri preferiscono lavorare con le hard. È il caso di Red Bull e Ferrari. In seno alla Scuderia di Maranello, comunque, non sono certo gli pneumatici il tema principale della giornata. Il Cavallino Rampante ha infatti portato due importanti novità sulle proprie monoposto, presentando un nuovo fondo e un nuovo diffusore che guardano già al 2021. Il primo è stato utilizzato da Sebastian Vettel, mentre il secondo da Charles Leclerc. Si vedrà se, nel pomeriggio, le due componenti verranno montate in maniera differente.

Alfine, il miglior tempo della sessione viene fatto segnare da Valtteri Bottas, che ferma il cronometro sull’1’18”410, superando di 339 millesimi Lewis Hamilton. Lontanissimi tutti gli altri, in quanto Max Verstappen paga 7 decimi. Comunque positiva la prestazione di Leclerc, il quale si attesta a 9 decimi dal battistrada e precede di un’inezia l’altra Red Bull di Alexander Albon, in questo caso decisamente pimpante e molto vicino al compagno di squadra.

Come d’abitudine l’altra Ferrari è più attardata. Vettel marca solamente l’undicesima prestazione, venendo preceduto anche dalla McLaren di Carlos Sainz, dalla Racing Point di Sergio Perez, dall’Alfa Romeo di un clamoroso Kimi Räikkönen, dalla Renault di Daniel Ricciarde e dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Dunque, come si può evincere dalla “lista della spesa” appena effettuata, abbiamo ben otto team diversi nella top-ten della FP1. Mancano all’appello solo le Haas e le Williams.

GP PORTOGALLO F1 2020 – RISULTATO FP1

1 V. Bottas Mercedes 1’18″410 2 L. Hamilton Mercedes 1’18″749 3 M. Verstappen Red Bull 1’19″191 4 C. Leclerc Ferrari 1’19″309 5 A. Albon Red Bull 1’19″365 6 C. Sainz McLaren 1’19″441 7 S. Perez Racing Point 1’19″907 8 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’19″954 9 D. Ricciardo Renault 1’20″058 10 P. Gasly AlphaTauri 1’20″124 11 S. Vettel Ferrari 1’20″200 12 L. Norris McLaren 1’20″207 13 D. Kvyat AlphaTauri 1’20″278 14 K. Magnussen Haas 1’20″846 15 L. Stroll Racing Point 1’20″954 16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’21″009 17 R. Grosjean Haas 1’21″169 18 G. Russell Williams 1’21″374 19 E. Ocon Renault 1’21″673 20 N. Latifi Williams 1’22″054

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse