F1 su TV8, GP Portogallo 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Nella giornata odierna a Portimao si disputerà il Gran Premio di Portogallo, dodicesimo atto del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il Circus torna nel Paese lusitano per la prima volta dal 1996, tuttavia lo fa su un tracciato completamente inedito. Infatti una volta si correva all’Estoril, mentre in questo 2020 si gareggerà nell’autodromo dell’Algarve. La gara potrebbe peraltro essere storica, in quanto Lewis Hamilton ha l’opportunità di ottenere la vittoria numero 92 della carriera, superando definitivamente Michael Schumacher e diventando così il pilota più vincente di sempre nella storia della massima categoria automobilistica. Curiosamente, non bisogna dimenticare come, in passato, questo evento si sia già verificato in un’occasione proprio in Portogallo. Nel 1987 Alain Prost raccolse il suo 28° successo e scavalcò Jackie Stewart, all’epoca detentore del più alto numero di affermazioni in Formula Uno, diventando il recordman in tema di vittorie. Come seguire in TV l’appuntamento?

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della gara in serata.

STREAMING – Il Gran Premio del Portogallo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

F1 – GP PORTOGALLO 2020: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 25 ottobre, ore 14.10– Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 11 ottobre, ore 18.00 – Differita Tv8 (8 digitale terrestre o 121 Sky)

Foto: La Presse