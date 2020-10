VIDEO F1, Mattia Binotto: “Leclerc e Vettel hanno macchine assolutamente identiche”

Per la terza volta nel Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentre Sebastian Vettel è stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport. In questo senso, sono significative le parole del Team Principal Mattia Binotto che ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Di seguito il video dell’intervista:

VIDEO MATTIA BINOTTO: “LECLERC E VETTEL HANNO MACCHINE ASSOLUTAMENTE IDENTICHE”





Foto: LaPresse