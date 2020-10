F1, Charles Leclerc: “Contento del lavoro svolto, domani cerchiamo di confermarci in gara”

Il monegasco Charles Leclerc può ritenersi molto soddisfatto del quarto posto delle qualifiche del GP di Portogallo, sede del round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, il pilota della Ferrari è riuscito a portare la sua SF1000 in seconda fila, eguagliando il miglior risultato in stagione ottenuto a Silverstone (Gran Bretagna) e all’Eifel (Germania). E’ chiaro che le aspettative di Charles sono quelle di confermarsi anche in gara, visti i problemi in terra tedesca, soprattutto nel primo stint.

Da questo punto di vista, la strategia di partire con le medie potrebbe dare dei vantaggi al ferrarista. Oggi Charles ha dato conferme sulle sue grandi qualità in termini di velocità pura. Domani, sarà necessario avere un’ottima performance sulla durata: “Sono molto contento del lavoro svolto e i piccoli aggiornamenti che abbiamo portato vanno nella giusta direzione. Di sicuro, partire con le medie può essere un vantaggio che ci dà delle speranza in vista della gara. Con la macchina mi sento abbastanza bene, stiamo mettendo insieme più performance ed è quello che cerchiamo. Speriamo di gestire al meglio le gomme“, le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse