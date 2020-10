F1, Sebastian Vettel: “Non è solo questione di essere battuto da Leclerc, è quasi come correre in un Mondiale diverso”

Non può essere soddisfatto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP del Portogallo, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, per la prima volta teatro di una prova iridata, il teutonico ha concluso solo al 15° posto, non trovando grande confidenza con le gomme medie con cui la Rossa ha cercato di qualificare alla Q3 Seb. Contrariamente al compagno di squadra Charles Leclerc che ha centrato questo obiettivo e domani scatterà dalla quarta casella, Vettel continua a denunciare scarso feeling con la SF1000 e nello stesso tempo non trova quell’affinità necessaria per essere veloce come il team-mate.

“Non è solo essere questione di essere battuto da Charles, è quasi come correre in un campionato diverso. Provo tutto quello che posso. I giri di cui sono soddisfatto sono ancora troppo lenti. Cerco di tirare fuori il meglio da me stesso e la macchina. Non posso fare di più. Abbiamo provato la strategia con le gomme medie, ma non avevo sufficiente grip e non ho estratto il meglio dalla vettura. Domani sarà dura, ma come al solito darò il 100%“, le sue parole ai microfoni dei giornalisti nel post time-attack.

Foto: LaPresse