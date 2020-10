F1, Lewis Hamilton: “Questa vittoria è frutto della nostra filosofia di squadra. Tutto questo è fonte di ispirazione”

Lewis Hamilton è entrato nella storia. Il britannico della Mercedes oggi si è portato a casa la vittoria n.92 in carriera nel Circus della F1 (n.8 stagionale) nel GP del Portogallo 2020, migliorando il record del tedesco Michael Schumacher. Un’altra prestazione magistrale per lui, bravissimo nella gestione delle mescole medie nella fase cruciale, quando all’inizio l’arrivo della pioggia aveva scompaginato le carte. Un campione si vede nelle difficoltà e oggi LH44 ha dimostrato ancora una volta perché sia degno di questa qualifica.

“Grazie a tutti. Devo tutto ai ragazzi in fabbrica ed in pista per il loro lavoro fantastico. Ogni giorno, ogni anno spingono l’asticella più su e sono grato di quello che hanno fatto, grazie alla Petronas e a tutti i nostri sponsor per il supporto che ci danno. Tutto questo è fonte di ispirazione, non. avevo mai vissuto questa collaborazione. Le temperature hanno giocato un ruolo fondamentale: hanno detto avrebbe piovuto dopo il via, in curva 7 ho avuto un sovrasterzo impressionante, potevo difendermi da Vallteri (Bottas ndr.) e ho reagito. Ho avuto un crampo al polpaccio destro, ho dovuto alzare il pedale in rettilineo ma sono riuscito ad arrivare in fondo, bisogna stringere i denti, potevo solo sognare di arrivare a questo traguardo. Quando ho scelto di entrare in questo team non avrei potuto immaginare tutto questo, ogni giorno lavoriamo insieme verso una sola direzione. oggi c’è qui mio padre. Ci vorrà del tempo per capire quello che sono riuscito a fare, mi sto godendo questo momento ma fatico a trovare le parole in questo momento“, le parole a caldo di Hamilton.

Loading...

Loading...

