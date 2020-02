LIVE Sport, DIRETTA 12 febbraio: i risultati della notte di vela, tennis ed NBA. Sarà Italia-Ungheria nella World League di pallanuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tutto lo sport e gli eventi di mercoledì 12 febbraio: orari e programma

09.43 PALLANUOTO – Conclusi i gironi della World League di pallanuoto maschile, sono stati determinati gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta della fase continentale della manifestazione: l’Italia martedì 17 marzo a Bari affronterà l’Ungheria, nel match che vale l’accesso alle semifinali e, quasi certamente alla SuperFinal della competizione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.45 VELA – Si esauriscono di fatto dopo le prime due giornate effettive di gara le speranze italiane di accedere alla Medal Race nei Campionati Mondiali 2020 di 49er e 49erFX a Geelong, in Australia. Quest’oggi le condizioni meteo della baia di Port Philip hanno consentito lo svolgimento di tutte e tre le regate previste per ciascuna flotta, completando così la prima fase delle qualificazioni. Da domani infatti le flotte verranno divise in Gold Fleet e Silver Fleet (per gli uomini ci sarà anche la Bronze Fleet) a seconda del piazzamento in classifica generale occupato al termine della giornata odierna. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.42 TENNIS – Si è completato il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires, con gli otto match in programma che si sono disputati anche nel cuore della notte italiana, quando lo spagnolo Albert Ramos Viñolas ha battuto il padrone di casa, l’argentino Leonardo Mayer in rimonta per 4-6 6-3 7-5. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.39 TENNIS – Si sono completati nell’ATP di New York di tennis i match validi per il primo turno del torneo nella Grande Mela. Sul cemento americano si può sorridere in chiave azzurra grazie al successo in rimonta di Paolo Lorenzi contro il serbo Danilo Petrovic: 4-6 6-4 6-0 il punteggio in favore del senese. Lorenzi, dunque, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dove ci sarà ad attenderlo il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.6 del seeding). Un incontro complicato per l’azzurro, che comunque giocherà al 100% delle proprie possibilità come sempre. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.36 VELA – Dopo aver cominciato decisamente in salita la competizione, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sono saliti di colpi quest’oggi riportandosi a ridosso della zona podio al termine della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2020 di Nacra 17, in corso di svolgimento a Geelong, in Australia. Le condizioni meteo della baia di Port Philip hanno consentito il regolare svolgimento delle tre regate di qualificazione previste per la flotta unica dei catamarani misti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.33 BASKET NBA – Ancora una notte di NBA, ancora una notte molto italiana sui parquet d’America, con cinque partite che si sono giocate nella notte e in campo le squadre di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Niccolò Melli, ma anche altre sfide fondamentali in chiave playoff. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 11 febbraio 2020: spiccano naturalmente, su tutti gli altri eventi, gli Europei di lotta, con sette azzurri in gara, due nelle finali della greco-romana e cinque nelle qualificazioni della femminile.

Molto nutrita sarà anche la giornata per quanto concerne il tennis, con i tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e New York e quelli WTA di San Pietroburgo e Hua Hin, mentre per quanto concerne lo sci alpino è in programma la prova della discesa libera maschile a Saalbach, in Austria, dopo la cancellazione di quella di ieri.

Proseguiranno oggi infine anche gli Europei a squadre di badminton, a Lievin, in Francia, con l’Italia in gara con la formazione maschile. OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 12 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

