Volley, Perugia e Civitanova qualificate ai quarti di finale della Champions League. Il Tours dà una mano a Trento

Perugia si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. Il Tours ha clamorosamente sconfitto il Verva Varsavia per 3-0 e così i Block Devils sono già certi del primo posto nel gruppo D con ben due giornate di anticipo. Wilfredo Leon e compagni scenderanno in campo domani sera contro il Benfica, il passaggio del turno è già in cassaforte ma sarà importante vincere per essere testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta.

Anche Civitanova si assicura la qualificazione ai quarti di finale. La Lube è attualmente in testa con 4 vittorie (12 punti), anche se dovesse perdere le prossime due partite sarà mal che vada una delle tre migliori seconde classificate visto che le seconde del gruppo C (Maaseik o Zenit Kazan) e del gruppo D (Verva Varsavia o Tours) avranno un record inferiore.

Il successo della compagine francese fa comodo anche a Trento che domani sera sfiderà Civitanova: anche in caso di ko contro i Campioni d’Europa, ai dolomitici basterà poi battere il modesto Budejovice all’ultima giornata per essere tra le tre migliori seconde che proseguiranno la propria avventura nella massima competizione continentale.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Roberto Bartomeoli