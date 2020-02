F1, Binotto: “La Ferrari non sta aspettando Hamilton. Lavoriamo al rinnovo di Vettel”

Come riportato da Marca.com, dopo la presentazione della Ferrari SF1000 a Reggio Emilia, il direttore del team, Mattia Binotto, ha confermato che le trattative per rinnovare Sebastian Vettel sono già iniziate e che il rinnovo del pilota tedesco, quattro volte campione del Mondo tra il 2010 e il 2013, è la priorità per la scuderia di Maranello.

Queste le parole di Binotto a riguardo: “Non prendiamo in considerazione l’ipotesi che Hamilton possa liberarsi sul mercato nei prossimi anni, Mercedes sta già lavorando al rinnovo. La nostra priorità è rinnovare Vettel, ma questo non dipende solo da noi. Le trattative, ad ogni modo, sono già in corso“.

Binotto, inoltre ha parlato anche della coesistenza tra Vettel e Leclerc: “Charles ha avuto un ottima prima stagione in Ferrari. Siamo dell’idea che l’anno prossimo sarà al livello di Vettel. Non abbiamo, però, alcuna intenzione di stabilire delle gerarchie, sarà la strada a decidere“.

Foto: Lapresse