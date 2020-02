Vela: Italia fuori dalla Gold Fleet con tutte le imbarcazioni ai Mondiali 49er e 49erFX 2020

Si esauriscono di fatto dopo le prime due giornate effettive di gara le speranze italiane di accedere alla Medal Race nei Campionati Mondiali 2020 di 49er e 49erFX a Geelong, in Australia. Quest’oggi le condizioni meteo della baia di Port Philip hanno consentito lo svolgimento di tutte e tre le regate previste per ciascuna flotta, completando così la prima fase delle qualificazioni. Da domani infatti le flotte verranno divise in Gold Fleet e Silver Fleet (per gli uomini ci sarà anche la Bronze Fleet) a seconda del piazzamento in classifica generale occupato al termine della giornata odierna.

In campo femminile, nei 49erFX, le tre giovani coppie azzurre sono rimaste nella seconda metà della graduatoria generale e quindi saranno costrette a gareggiare per il 23° posto nella Silver Fleet nelle ultime tre giornate della rassegna iridata. Discreto il ruolino di marcia nella flotta blu di Carlotta Omari e Matilda Distefano con un 13°, un 3° ed un 12° posto di manche valevoli per la 24ma piazza assoluta ad una sola lunghezza dalla qualificazione per la Gold Fleet, mentre Alexandra Stalder-Silvia Speri (15-17-8) e Margherita Porro-Sveva Carraro (18-18-20) hanno fatto molta fatica e occupano rispettivamente la 34ma e la 35ma posizione nell’overall. Gran Bretagna in testa con Charlotte Dobson e Saskia Tidey davanti a Spagna e Danimarca.

Prosegue il pessimo Mondiale dell’Italia tra gli uomini, nei 49er, con Simone Ferrarese e Leonardo Chistè (qualificati per la Silver Fleet) che si confermano la migliore coppia azzurra scivolando però in 50ma posizione a causa di un brutto score di 21-15-16 nella flotta rossa. Enorme difficoltà anche oggi a Geelong per Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni, retrocessi ulteriormente fino al 58° posto e dunque destinati alla Bronze Fleet dopo aver collezionato un 18°, un 16° ed un 23° posto di manche nella flotta rossa. Davanti a tutti troviamo l’Australia con i fenomenali padroni di casa Peter Burling e Blair Tuke davanti ad Austria e Spagna.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Pagina FB FIV