Tennis, Andreas Seppi conquista i quarti di finale a New York: sconfitto Steve Johnson in due set

La Grande Mela si tinge un po’ d’azzurro. Andreas Seppi vince, infatti, il match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di tennis a New York (Stati Uniti), sconfiggendo il padrone di casa Steve Johnson (n.75 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 31 minuti. Grazie a questo risultato l’altoatesino accede ai quarti di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra l’australiano Jordan Thompson e il n.1 del seeding John Isner. Un match dai connotati particolari quello a cui si è assistito sul cemento americano, per l’anomalo numero di break del primo parziale (6). E’ stato Seppi a tenere botta meglio dal punto di vista mentale, aggiudicandosi la prima frazione al tie-break e portando il confronto dalla propria parte.

Nel primo set il “Festival del break” ha subito inizio: Johnson è costretto a cedere il servizio, ma la situazione cambia completamente in breve tempo visti i due break consecutivi concessi dall’azzurro. Lo statunitense vola sul 4-1, ma Andreas reagisce e nel settimo game strappa la battuta al rivale. Lo scambio di cortesie prosegue senza soluzione di continuità nell’ottavo e nono gioco e l’epilogo della frazione è al tie-break. In questo caso Andreas trova maggior continuità nel proprio tennis, sfruttando anche gli errori dell’avversario: sul 7-4 il primo parziale sorride all’altoatesino.

Nel secondo set Seppi è più centrato e lo fa vedere nei primi due giochi, con break annesso. Ha un piccolo passaggio a vuoto il n.98 del mondo, ma annulla due palle del controbreak nel terzo gioco. Gioca meglio l’italiano e, grazie a una buona profondità da fondo, arriva il secondo break nel sesto game. Sul 5-1 c’è un piccolo rilassamento di Andreas, che non riesce a concretizzare tre match-point, avanti 40-0, e perde ai vantaggi la battuta. Nel nono gioco, però, arriva la chiosa tricolore sul 6-3, con il tennista del Bel Paese che chiude con 2 ace, il 70% di punti vinti con la prima di servizio, conquistando il 60% dei quindici in risposta alla seconda di Johnson.

Foto: LaPresse