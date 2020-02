Ciclismo, Andrey Amador lascia la Movistar e passa al Team Ineos

Dopo mesi di trattative, Andrey Amador ha finalmente trovato l’accordo per risolvere il contratto con il team Movistar, squadra nella quale ha militato per tutta la carriera. Il corridore costaricense aveva rinnovato con il sodalizio diretto da Eusebio Unzué lo scorso luglio. Tuttavia, negli ultimi mesi era stato contattato dal Team Ineos e aveva chiesto di essere rilasciato. Come riporta Cyclingnews.com, all’indomani della definitiva separazione tra Movistar e Amador, quest’ultimo ha firmato un contratto triennale proprio con Ineos.

Queste le parole di Amador a riguardo: “Chi non sarebbe eccitato all’idea di correre con il Team Ineos? Sono veramente entusiasta di far parte di questo grande team. Ho passato tutta la mia carriera in Movistar e sono molto grato a loro per l’opportunità che mi hanno dato, ma era tempo di cambiare, avevo bisogno di nuovi stimoli. Sono contento di continuare a correre di fianco a Richard Carapaz e spero che saremo in grado di replicare quanto abbiamo fatto l’anno scorso al Giro d’Italia“.

Amador, corridore classe 1986, in carriera ha vinto una tappa al Giro d’Italia 2012, sulla salita di Cervinia, ed è giunto 4° nell’edizione 2015 della Corsa Rosa e 8° nel 2016. Reinventatosi come gregario, l’anno scorso fu fondamentale nel successo di Richard Carapaz nel grande giro nostrano. Proprio le prestazioni del 2019, hanno convinto Ineos a contattarlo per aggiungerlo alla loro lunga batteria di uomini capaci di tirare per chilometri e chilometri in salita.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse