Filippo Volandri: “Sinner è stato coraggioso, sarà ancora più forte. Cobolli, Berrettini e Arnaldi hanno un’opportunità”

Sarà una giornata importante per il tennis italiano quella odierna a Parigi: tre tennisti del Bel Paese saranno protagonisti degli ottavi di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile del Roland Garros 2026. Dopo l’uscita di scena clamorosa di Jannik Sinner, ci si chiedeva quale sarebbe stata la reazione del resto della truppa tricolore.

Da questo punto di vista, si può affermare che i tennisti abbiano risposto in maniera estremamente positiva e ora ci si giocherà al meglio le proprie carte per dare un seguito. A godersi questi risultati è stato, tra gli altri, Filippo Volandri. Il capitano di Coppa Davis è presente a Parigi, per seguire i “suoi ragazzi” e prendere nota delle loro prestazioni in chiave Davis.

“Cobolli è stato straordinario finora dal punto di vista tattico. So che ha parlato della consapevolezza e di quanto l’esperienza in Coppa Davis gli sia servita. La partita di Berrettini è stata eccellente, ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione nei momenti importanti“, il commento di Volandri ai microfoni di Sky Sport, su quanto fatto da Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.

Italia che quest’oggi sarà rappresentata dai due romani e da un Matteo Arnaldi sorprendente: “E’ un’opportunità per tutti, le condizioni sono cambiate, visto l’abbassamento delle temperature. I ragazzi hanno avuto un giorno per adattarsi, i recuperi fisici sono stati importanti e poi vedremo“, ha aggiunto.

Inevitabile il pensiero su Sinner: “Jannik ha dimostrato ancora una volta il suo coraggio perché rimanere in campo in quelle condizioni non è banale e scontato. So che dopo poco stava bene, purtroppo è successo e non solo a lui di stare male in campo nella prima settimana. Tornerà, come sempre, più forte di prima, ma vorrei sottolineare come è rimasto in campo. Il resto sono indicazioni per continuare a migliorare“.

E poi sul favorito per il successo finale, le idee sono chiare: “Zverev ha la possibilità di centrare l’obiettivo“.