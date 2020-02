Lotta, Ciro Russo è quinto nei -82 kg della greco-romana agli Europei di Roma 2020

A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, arriva la sconfitta per Ciro Russo nella finale per il bronzo della categoria di peso non olimpica dei -82 kg, battuto ai punti per 4-6 dallo svedese Bogdan Kourinnoi. L’azzurro può recriminare, essendo giunto alla pausa in vantaggio per 4-0, prima di subire la rimonta dell’avversario.

L’azzurro passa subito in vantaggio per la passività comminata all’avversario, poi mette a segno una proiezione da due punti, ottenendone uno in più per una penalità inflitta allo svedese, che aveva strattonato Russo, così si arriva alla pausa sul 4-0 per l’azzurro. Dopo l’intervallo però arriva la rimonta di Kourinnoi, che recupera un punto per la passività di Russo, poi nella fase di lotta a terra mette a segno una proiezione da due punti. Lo svedese trova il 4-4 spingendo l’azzurro fuori dalla materassina, ma Russo resta in vantaggio per priorità. Nel minuto finale arriva però la presa da due punti che concede il definitivo 6-4 a Kourinnoi: Russo non ha più la forza di reagire e si deve accontentare del quinto posto, mentre il bronzo va allo svedese.

Finale per il bronzo greco-romana -82 kg

Bogdan KOURINNOI (SWE) df. Ciro RUSSO (ITA) by VPO1, 6 – 4

Foto: Claudio Bosco LPS