WTA San Pietroburgo 2020: avanti Belinda Bencic, Johanna Konta sbatte su Oceane Dodin

Si sono giocati, oggi, cinque incontri al torneo WTA Premier di San Pietroburgo, in Russia: in particolare, un match ha completato il quadro dei primi turni mentre altri quattro hanno dato il via agli ottavi di finale, tra match di peso per i nomi e sorprese.

Nell’unico match rimasto per completare gli esordi, Alizé Cornet, nel piuttosto insolito ruolo di qualificata, ha superato Jelena Ostapenko in modo molto facile: il 6-1 6-2 con cui la francese ha estromesso la lettone la porta al confronto con la greca (e numero 6 del seeding) Maria Sakkari.

Tre dei quattro match di secondo turno hanno avuto per oggetto la parte alta del tabellone. Nel principale, lo scontro tra wild card ha visto la numero 1 del seeding, la svizzera Belinda Bencic ha sconfitto la padrona di casa (a tutti gli effetti, visto che a San Pietroburgo è nata) Svetlana Kuznetsova con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 44 minuti; è il terzo successo nei confronti diretti per l’elvetica. Aspetta la vincente di Cornet-Sakkari. A sorpresa, arriva la francese Oceane Dodin, che dalle qualificazioni è riuscita a spingersi fino ai quarti eliminando la britannica Johanna Konta, quarta miglior giocatrice del tabellone, per 6-3 6-4. Non ci sarà però un derby francese, perché la kazaka Elena Rybakina ha chiuso con una certa tranquillità l’incontro con la lucky loser Fiona Ferro, con un 6-3 6-4 che non racconta che nel secondo set la transalpina era avanti 3-0.

Nell’unico confronto della parte bassa, la qualificata russa Anastasia Potapova ha costretto l’australiana Ajla Tomljanovic all’uscita di scena in poco più di un’ora e mezza: 7-6 (2) 6-3 il punteggio finale. Per lei una tra l’olandese Kiki Bertens e l’altra russa Veronika Kudermetova, che giocheranno domani.

Foto: LaPresse