Atp Rotterdam 2020: Monfils, Goffin, Simon e Sinner al secondo turno. Medvedev eliminato

Si è appena conclusa la terza giornata al torneo Atp di Rotterdam che non ha mancato di regalare emozioni e colpi di scena. C’era grande attesa per l’esordio di Jannik Sinner che ha conquistato il secondo turno della competizione senza giocare, a causa del ritiro del tennista moldavo Radu Albot. Il 18enne nativo di San Candido affronterà domani il numero 10 del ranking mondiale David Goffin. Il belga ha vinto in tre set (3-6 7-6(5) 6-4) la sfida contro l’olandese Robin Haase (n.167). Un match che sulla carta vedeva partire decisamente favorito il top-ten ma che col passare dei game è diventato sempre più complicato. La prima partita di giornata è stata una vera e propria battaglia sportiva durata tre set (7-6(3) 3-6 6-3) tra il francese Gilles Simon e il kazako Mikhail Kukushkin. Il transalpino ha conquistato il primo parziale vincendo il tie-break. Il tennista numero 67 del ranking ha ottenuto due break portando a casa il secondo set col punteggio di 6-3. Nel terzo e decisivo parziale è stato Simon a strappare per due volte il servizio all’avversario vincendo il match.

Il derby spagnolo tra Pablo Carreno-Busta e Roberto Bautista-Agut è stato vinto, forse un po’ a sorpresa, dal tennista numero 30 del ranking col punteggio di 2-1 (6-4 2-6 7-6(4)). Nessun problema per il numero 9 del ranking Atp il francese Gael Monfils che si è liberato con un netto 2-0 (6-3 6-2) in poco più di un’ora del portoghese Joao Sousa (n.68). Spettacolo e colpi di scena nella sfida tra il britannico Daniel Evans e il russo Karen Khachanov. Il tennista numero 33 del mondo ha vinto in tre set (4-6 6-3 6-4) in un match durato oltre due ore staccando il pass per i quarti. La più grande sorpresa di giornata l’ha regalata il canadese Vasek Pospisil (n.104) che ha sconfitto in due set (6-3 6-4) il russo numero 5 del ranking Atp Daniil Medvedev. A chiudere il programma odierno la partita tra Grigor Dimitrov e Felix Auger-Aliassime nella quale ha trionfato il tennista canadese col punteggio di 2-0 (6-4 6-2).

Foto: Lapresse