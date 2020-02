F1, GP Cina 2020: annullata la gara di Shanghai del 19 aprile, si discute circa un possibile recupero

Secondo quanto scritto dal RaiSport, è stato annullato il GP della Cina di F1 in programma il 19 aprile per via del Coronavirus: secondo il sito della testata sportiva del servizio pubblico “è stata presa la decisione di non far correre quella che sarebbe stata la quarta gara della stagione il 19 aprile a Shanghai“.

Si precisa però che non si tratta di una cancellazione definitiva, ma ci sono spiragli per uno spostamento, e che “le discussioni continueranno sul fatto di posticipare la gara o annullarla del tutto“. L’inserimento nel fitto calendario è complesso ed un recupero “potrebbe portare a disputare anche tre o quattro gare in fine settimana consecutivi, qualcosa a cui le squadre probabilmente obietterebbero“.

Ci sono due spiragli nel calendario della F1: il week end del 4 ottobre, ovvero tra il GP di Russia ed il GP del Giappone, ed il fine settimana del 22 novembre, dunque tra il GP del Brasile e il GP di Abu Dhabi. In entrambi i casi però vi sarebbero GP per tre settimane di fila.

AGGIORNAMENTO ALLE 13.46

Ufficiale il GP di Cina è stato rinviato per il Coronavirus! Una decisione presa dalla FIA, che ha comunicato che si cercherà di recuperare più avanti il Gran Premio.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak

F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event

We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV

