Ciclismo femminile, nel 2021 la Boels Dolmans di Anna van der Breggen diventerà SD Worx

Con un tweet la Boels Dolmans, una delle squadre di riferimento nell’universo del ciclismo femminile, ha annunciato di aver trovato un nuovo main sponsor per il periodo che andrà dal 2021 al 2024, vale a dire SD Worx, una multinazionale che si occupa di gestione delle risorse umane. Nella stagione appena iniziata SD Worx avrà già un ruolo come sponsor secondario del team, per poi diventare primario dal 2021.

Sicuramente un ottima notizia per il pedale rosa, il quale vede uno sponsor così potente entrare per sponsorizzare una squadra che non è affiliata a nessun top team maschile. Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità che il sodalizio fosse assorbito dalla Jumbo-Visma, ma il team manager Danny Stam aveva riufiutato poiché voleva mantenere totalmente indipendente la sua squadra.

La Boels Dolmans è anche la squadra di Anna van der Breggen, una delle stelle più luminose del panorama ciclistico femminile attuale. La neerlandese in carriera ha vinto Mondiale, Oro olimpico e due edizioni del Giro Rosa. Nel 2020, inoltre, andrà in cerca di riscatto dopo che nel 2019 si è dovuta accontentare della piazza d’onore in ambedue le prove dei Campionati del Mondo, in linea e a cronomentro, e nella versione femminile del Giro d’Italia

Foto: Valerio Origo