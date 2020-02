Pallanuoto, World League 2020: l’Italia affronterà l’Ungheria nei quarti di finale della fase continentale

Conclusi i gironi della World League di pallanuoto maschile, sono stati determinati gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta della fase continentale della manifestazione: l’Italia martedì 17 marzo a Bari affronterà l’Ungheria, nel match che vale l’accesso alle semifinali e, quasi certamente alla SuperFinal della competizione.

Solo nel caso in cui la fase finale intercontinentale dovesse svolgersi in Europa, allora il Paese ospitante avrebbe automaticamente diritto ad un posto, riducendo a tre quelli previsti per il Vecchio Continente. Dallo stesso lato del tabellone degli azzurri ci sarà la sfida tra Montenegro e Croazia, con la vincente che giocherebbe poi in casa l’eventuale semifinale con il Settebello.

Nella parte bassa del tabellone interessante quarto di finale Serbia-Spagna, con la vincente che poi giocherà in casa la semifinale con chi la spunterà nel match tra Francia e Grecia.

Tabellone World League – fase continentale

Quarti di finale (17 marzo)

Montenegro-Croazia

Italia-Ungheria (a Bari)

Serbia-Spagna

Francia-Grecia

Foto: Angela Maria Cinardo LPS