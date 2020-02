Lotta, medaglia d’argento per Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg della greco-romana agli Europei 2020 di Roma

A Roma, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di lotta, arriva la prima medaglia d’argento per l’Italia: nella greco-romana la conquista Nikoloz Kakhelashvili, il quale esce sconfitto nella finale per l’oro della categoria di peso olimpica dei -97 kg, nella quale viene battuto ai punti per 7-1 dall’armeno Artur Aleksanyan.

Nikoloz Kakhelashvili inizia bene: a 4’45” l’armeno viene punito per passività, ma nella fase di lotta a terra l’azzurro non riesce ad incrementare il proprio bottino. Dopo la pausa a 2’24” arriva il punto di penalità per l’azzurro, ma nella fase di lotta a terra Aleksanyan con due ribaltamenti in rapida successione arriva al 5-1 a 2’00”. A 24″ dal termine una penalità comminata all’azzurro fissa lo score sul definitivo 7-1.

Finalissima per l’oro greco-romana -97 kg

Artur ALEKSANYAN (ARM) df. Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA) by VPO1, 7 – 1

