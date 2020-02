Tennis, Roger Federer sarà agli Internazionali d’Italia 2020 a Roma: un programma ricco di impegni per lo svizzero

I tifosi italiani di Roger Federer possono esultare. Secondo quanto riportato dal sito web Tennis Head e dal quotidiano spagnolo As, l’asso svizzero del tennis (attuale n.3 del mondo) ha inserito nel proprio programma stagionale anche gli Internazionali d’Italia 2020, aggiungendo quindi all’appuntamento sul rosso di Madrid (Spagna) anche quello del Foro Italico, prima di Parigi.

Quindi, a meno di clamorosi ripensamenti, il campione elvetico sarà ai nastri di partenza del torneo romano, augurandosi chiaramente di stare bene fisicamente, ricordando quanto è accaduto nella semifinale degli Australian Open 2020 persa contro il serbo Novak Djokovic (condizionato da un problema fisico evidente) e proprio a Roma l’anno scorso, quando diede forfait nel match valido per i quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. La sua programmazione, quindi, prevede il ritorno in campo nel Dubai Duty Free Tennis Championships (17-29 febbraio), dove difenderà il titolo conquistato l’anno passato, nel torneo che nel 2019 gli permise di eguagliare Jimmy Connors con almeno 100 titoli ATP nella propria carriera.

Poi sarà la volta dei Masters 1000 prima del Roland Garros (24 maggio – 7 giugno): Indian Wells (12-22 marzo), Miami (25 marzo – 5 aprile), Madrid (3-10 maggio) e Roma (10-17 maggio). Sull’erba lo vedremo verosimilmente solo ad Halle (15-21 giugno), prima di Wimbledon (29 giugno-12 luglio). Successivamente, l’attenzione sarà rivolta ai tornei sul cemento, con priorità data ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (25 luglio – 2 agosto), per poi considerare Cincinnati (16-23 agosto) e lo US Open (31 agosto – 13 settembre). Tornerà negli States per la Laver Cup a Boston (25-27 settembre), per poi far calare il sipario a Shanghai (11-18 ottobre) e a Basilea (26 ottobre – 1 novembre), con l’obiettivo di essere tra gli otto qualificati alle ATP Finals di Londra (15-22 novembre) e allungare così la striscia di vittorie consecutive nel torneo di casa (10 trionfi al momento). Un anno decisamente intenso attende Roger…

Foto: LaPresse