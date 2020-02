Lotta, straordinaria Dalma Caneva! Prima finale in carriera agli Europei di Roma, Italia in delirio!

L’Italia conquista un’altra finale per l’oro agli Europei di lotta femminile in corso a Roma: Dalma Caneva centra infatti l’atto conclusivo della competizione nella categoria di peso olimpica dei -68 kg superando in semifinale ai punti per 4-2 la tedesca Anna Carmen Schell.

L’incontro vede l’azzurra andare sotto nella prima parte di gara per passività, circostanza che porta la teutonica in vantaggio 1-0 a 3’42” dal termine. Dopo la pausa però l’azzurra si scuote e a 2’40” trova la proiezione che la porta in vantaggio sul 2-1. A 1’35” Caneva è brava a trasformare una situazione difensiva in una offensiva e trovare la presa che vale il 4-1. La teutonica prova a reagire, a 50″ dalla conclusione trova il 2-4 portando l’azzurra fuori dalla materassina ma negli istanti conclusivi Caneva si difende egregiamente e centra il passaggio all’ultimo atto.

Dalma Caneva domani pomeriggio (inizio delle finali alle ore 18.00) si giocherà l’oro nella prima finale continentale raggiunta in carriera contro la russa Khanum Velieva, che si è imposta per superiorità con incontro interrotto sul punteggio di 11-1 contro l’ucraina Alla Cherkasova.

Semifinali -68 kg

Khanum VELIEVA (RUS) df. Alla CHERKASOVA (UKR) by VSU1, 11 – 1

Dalma CANEVA (ITA) df. Anna Carmen SCHELL (GER) by VPO1, 4 – 2

Finale per l’oro -68 kg

Dalma CANEVA (ITA) vs. Khanum VELIEVA (RUS)

Foto: FIJLKAM