Sci alpino, Ralph Weber piazza il miglior tempo nella imprevedibile prova della discesa di Saalbach, 13° Innerhofer

Ralph Weber, non senza sorpresa, ha fatto segnare il miglior tempo nella prima, ed unica, prova della discesa di Saalbach (Austria) che si disputerà domani alle ore 12.45. Sulla pista denominata Zwölfer il meteo ha messo lo zampino anche oggi, costringendo gli organizzatori ad abbassare la partenza fino all’inizio del tracciato dove si disputerà il supergigante. Ad ogni modo le condizioni sono migliorate nel corso delle discese, con i pettorali oltre il numero 30 che hanno sfruttato un momento ideale per mettersi in luce.

La prestazione di riferimento, come detto, l’ha messa a segno lo svizzero classe 1993 che, nonostante partisse con il pettorale 33, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:26.43 spingendo dal primo all’ultimo metro della pista austriaca. Alle sue spalle un altro protagonista non certo atteso: l’austriaco Christian Walder che scattava esattamente un numero dietro all’elvetico, con un distacco di 39 centesimi. Terza posizione per il suo connazionale Christoph Krenn (pettorale 47) a 43 centesimi, mentre è quarto il canadese James Crawford a 52 centesimi (pettorale 42).

Quinta posizione per l’austriaco Johannes Kroell (pettorale numero 39) con un ritardo di 60 centesimi, mentre è sesto il francese Nicolas Raffort (pettorale numero 44) a 63 centesimi. Settimo lo statunitense Sam Morse (pettorale 52) a 78 centesimi, ottavo il francese Roy Piccard (pettorale 55) a 90 centesimi, quindi è nono il suo connazionale Maxence Muzaton che, dopo essere rimasto a lungo in vetta alla graduatoria, è scivolato a 95 centesimi dalla vetta, infine chiude la top ten lo svizzero Marco Odermatt (pettorale 56) a 96 centesimi. Tredicesimo Christof Innerhofer a 1.25 che conferma di essere in crescita dopo diverse settimane non semplici a livello di feeling sugli sci. Quattordicesimo tempo per il tedesco Josef Ferstl a 1.28, davanti al nostro Mattia Casse a 1.31.

Dopo aver condotto fino a metà percorso, decide di non forzare e rallenta fino alla ventunesima posizione il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 1.60 a pari merito con il tedesco Thomas Dressen. Lo scandinavo è pronto per questa due-giorni di Saalbach dalla quale potrebbe davvero prendere uno slancio notevole in ottica classifica generale. Gli altri italiani: si ferma in ventitreesima posizione Matteo Marsaglia a 1.61, trentesimo Florian Schieder a 1.83, quarantasettesimo Davide Cazzaniga a 2.67 e quarantanovesimo Emanuele Buzzi a 2.67.

Foto: Lapresse