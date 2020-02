Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali su singole distanze 2020: Francesca Lollobrigida guida la truppa tricolore

Dal 13 al 16 febbraio l’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti) sarà teatro dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Il veloce anello di ghiaccio americano darà modo agli atleti di esprimersi ad alto livello, con prestazioni di primissimo livello.

La Nazionale Italiana guidata dal d.t. Maurizio Marchetto si presenta a questa competizione con alcune carte da giocare per cercare il colpo e fregiarsi dei metalli a disposizione. E’ il caso di Francesca Lollobrigida. La romana tenterà l’assalto al podio nell’amata mass start, forte del terzo posto ottenuto in Coppa del Mondo a Minsk (Bielorussia) e dell’argento continentale ad Heerenveen (Olanda). La “Lollo” è molto cresciuta nelle specialità “classiche”, lo testimonia il bronzo europeo nei 3000 metri con record italiano annesso, ma è chiaro che in un contesto iridato le sue chance sono ancora limitate alla gara di gruppo. Opportuno aggiungere che i miglioramenti nelle distanze menzionate potranno esserle molto utili avendo come avversarie atlete del calibro della canadese Ivanie Blondin, della giapponese Nana Takagi e dell’olandese Irene Schouten (campionessa d’Europa a Heerenveen davanti a Francesca).

Un’altra possibilità di medaglia per gli azzurri è quella del team pursuit maschile. A Nur-Sultan (Kazakistan), in Coppa del Mondo, è arrivato un successo dal valore importante. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e da Michele Malfatti si è imposto d’autorità davanti al Canada e alla Russia, consentendo al Bel Paese di ritrovare un successo in CdM che mancava dal 2005, quando il trio Donagrandi-Fabris-Sanfratello si impose nell’appuntamento di Torino, “proemio” ideale rispetto a quanto poi avvenuto nell’annata successiva, ovvero nelle Olimpiadi Invernali 2006. Eventuali colpi mano potrebbero arrivare nei 5000 metri con un Davide Ghiotto in grado di giungere quarto nell’appuntamento di Calgary in Coppa del Mondo e nella mass start maschile dove Giovannini è un po’ una mina vagante.

Giusta una menzione su Tumolero il quale, per via di una bronchite, non sarà al meglio della condizione, dopo essere tornato all’attività agonista (reduce dall’infortunio serio subito nel corso delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018). Tuttavia, il bronzo a Cinque Cerchi nei 10000 metri cercherà di dare tutto quello che ha. Di seguito i convocati:

Loading...

Loading...

I CONVOCATI DELL’ITALIA NEI MONDIALI 2020 SU SINGOLE DISTANZE

Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Francesco Betti (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (S.C. Pergine) e Nicola Tumolero (Fiamme Oro).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISG