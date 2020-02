Volley femminile, Serie A1: 18ma giornata. Conegliano e Busto Arsizio vincono, Novara batte Scandicci

Questa sera si è disputata la diciottesima giornata della Serie A1 2020 di volley femminile. Conegliano prosegue la sua cavalcata solitaria travolgendo Bergamo con un netto 3-0 propiziato dalle prestazioni dell’attaccante Indre Sorokaite (11 punti) e della centrale Robin De Kruijf (13, 3 muri) affiancata da una tonica Raphaela Folie (10, 3 muri e 3 aces) mentre Paola Egonu e Miriam Sylla hanno osservato un turno di riposo. Le Campionesse d’Italia hanno regolato senza problemi le orobiche di Annie Mitchem (15) e Sara Loda (12), ora le Pantere hanno sei punti di vantaggio su Busto Arsizio.

Le Farfalle restano in scia alla corazzata veneta grazie al successo casalingo per 3-1 contro Perugia, le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno controllato la situazione nei primi due parziali ma hanno poi dovuto subire il rientro delle umbre prima di chiudere i conti. Prestazione sopra le righe della schiacciatrice Britt Herbots (18 punti) e della centrale Haleigh Washington (18, 5 muri), la regista Alessia Orro ha mandato in doppia cifra anche il martello Alessia Gennari (14) mentre a Perugia non sono bastati i 18 sigilli dell’infinita Veronica Angeloni.

Novara ha vinto lo scontro diretto contro Scandicci per 3-1, il testa a testa per il terzo posto si è risolto in favore delle Campionesse d’Europa che ora vantano cinque punti di vantaggio sulle toscane. Le piemontesi sono state prese per mano dall’opposto Jovana Brakocevic (18 punti) e dalla schiacciatrice Elitsa Vasileva, in doppia cifra anche le centrali Cristina Chirichella (12 punti, addirittura 7 muri) e Stefana Veljkovic (15, 3 muri, 2 aces). Partita abbastanza opaca di Scandicci (solo Elena Pietrini in doppia cifra con 13 marcature) che ora ha due lunghezze di vantaggio su Monza.

Monza si è presa il quinto posto solitario grazie al comodo e scontato 3-0 contro il fanalino di coda Caserta. Le brianzole, spinte da Kathryn Plummer (16 punti) e Federica Squarcini (13), hanno giganteggiato in lungo e in largo mentre tra le fila della campane è da segnalare il ritorno al volley indoor di Greta Cicolari dopo 11 anni di beach ma è uscita in barella dopo aver segnato un punto nel primo set. Casalmaggiore è lontana un punto dopo che ha sconfitto Filottrano soltanto al tie-break spinta dai 23 punti di Caterina Bosetti ma le marchigiane di Anna Nicoletti (24) possono comunque ritenersi soddisfatte visto che ora sono a +7 su Perugia e sono sempre più lontane dalla zona retrocessione.

Brescia ha sconfitto Firenze per 3-1 e ha blindato la salvezza, tutto merito di una straripante Camilla Mingardi autrice di 29 punti mentre alle toscane non sono bastate Mikaela Foecke e Nika Daalderop (16 punti a testa) per uscire da un momento negativo che lunedì aveva portato all’esonero dell’allenatore Carlo Parisi. Chieri di una magia Kaja Grobelna, autrice di 29 punti, ha regolato Cuneo per 3-1 e si è portata in settima posizione. Di seguito tutti i risultati dettagliati della 18ma giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI 18MA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Zanetti Bergamo vs Imoco Volley Conegliano 1-3 (21-25; 21-25; 23-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16; 17-25; 26-24; 25-21)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-18, 25-18; 22-25; 25-17)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (22-25; 25-21; 25-23; 25-21)

Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-20; 25-16; 25-13)

ÈPiù Pomì Casalmaggiore vs Lardini Filottrano 3-2 (23-25; 25-14; 19-25; 25-12; 15-11)

Saugella Monza vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-0 (25-7; 25-11; 25-14)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 51, Busto Arsizio 45, Novara 38, Scandicci 33, Monza 31, Casalmaggiore 30, Chieri 27, Firenze 24, Bergamo 23, Brescia 21, Cuneo 20, Filottrano 17, Perugia 10, Caserta 8.

