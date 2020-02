Hockey pista, Serie A1: nel posticipo del mercoledì Follonica travolge Viareggio

Nel posticipo che chiude la ventesima giornata della stagione regolare del Campionato Italiano di Serie A1 di hockey pista, il Follonica veste i panni dell’asso pigliatutto travolgendo per 7-0 il Viareggio nell’incrocio fra le due compagini toscane. Un risultato netto e inaspettato che definisce al meglio la classifica in vista della volata degli ultimi sei turni, che porterà poi ai playoff tricolore.

Al Capannino quindi non c’è stata storia. Davide Banini e Marco Pagnini hanno infatti aperto le marcature nel primo tempo ripetendosi più volte poi nella ripresa. Due le reti del difensore, tre addirittura quelle del bomber, oltre a quelle di Cancela e Paghi; per completare la festa del Follonica. Inerme, è proprio il caso di dirlo, la formazione ospite travolta senza nessuna replica.

Ma ora è già tempo di voltare pagina e pensare ai prossimi impegni, con una ventunesima giornata che si dividerà fra sabato e mercoledì prossimo.

CLASSIFICA GENERALE

Loading...

Loading...

Squadre Punti Amatori Wasken Lodi 46 GDS Impianti Forte dei Marmi 44 Hockey Valdagno 1938 37 Lanaro Breganze 36 GSH Trissino 35 Ubroker Scandiano 33 CGC Viareggio 29 Impredil Follonica 27 Carispezia Sarzana 27 BDL Correggio 20 TeamServiceCar Monza 16 Stema Bassano Hockey 16 Montebello Hockey 14 Sandrigo Hockey 14

I RISULTATI

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – HOCKEY VALDAGNO 1938 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 2-2

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – LANARO BREGANZE – TEAMSERVICECAR MONZA = 5-2

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – UBROKER SCANDIANO – GSH TRISSINO = 7-4

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO – STEMA BASSANO 1954 = 3-2

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – AMATORI WASKEN LODI – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 4-0

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 – ORE 18:00 – BDL CORREGGIO – MONTEBELLO HOCKEY = 3-2

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2020 – ORE 20:45 – IMPREDIL FOLLONICA – CGC VIAREGGIO = 7-0

IL TABELLINO

Mercoledì 12 febbraio 2020 – ore 20:45 – Capannino di Follonica (GR)

IMPREDIL FOLLONICA – CGC VIAREGGIO = 7-0 (2-0, 5-0)

Impredil: Menichetti, Banini D, Pagnini F (C), Pagnini M, Cancela – Rodriguez, Banini F, Paghi, Cabella, Irace – All. Mariotti E

CGC: Barozzi (C), D’Anna, Cinquini, Selva, Rosi – Muglia, Lombardi, Cardella, Puccinelli, Torre – All. Dolce

Marcatori: 1t: 12’26” Banini D (F), 22’32” Pagnini M (F) – 2t: 12’16” Banini D (F), 12’37” Pagnini M (F), 14’04” Pagnini M (F), 15’47” Cancela (tir.dir) (F), 21’13” Paghi (F)

Espulsi: 2t: 15’47” D’Anna (2′) (V)

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Baldi Gabriele / FISR