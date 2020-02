Ciclismo, annullata la Klasika Primavera de Amorebieta 2020

La Klasika Primavera de Amorebieta, gara storica del calendario spagnolo che si svolge in concomitanza con la Parigi-Roubaix, come riporta Tuttobiciweb,it, nel 2020 non si svolgerà. Sarà la prima volta dal 1955 ad oggi che la corsa in linea basca non si farà.

Nata nel lontano 1946, la Klasika Primavera ha da sempre ricoperto un ruolo importante nel calendario della penisola iberica ed è stata vinta da corridori del calibro di José Perez Frances, Miguel Maria Lasa, Domingo “Txomin” Perurena, Vicente Lopez Carrill, Julian Gorospe, Laurent Jalabert, Roberto Heras, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez, Carlos Sastre e Samuel Sanchez. Il primo italiano a imporsi ad Amorebieta fu Damiano Cunego nel 2008. Nell’ultimo decennio la Klasika Primavera, complice l’impoverimento del panorama spagnolo, era diventato un feudo Movistar e aveva visto trionfare due volte anche Giovanni Visconti, nel 2012 e nel 2016.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

luca.saugo@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo